Madagascar: Jirama Ambositra / Délestages - Un deuxième groupe électrogène non encore opérationnel...

Il y a de cela quelques semaines et plus, la centrale thermique du sous groupement de la Jirama d'Ambositra a réceptionné deux groupes électrogènes flambant neufs, lesquels ont été accueillis officiellement en grande pompe par une pléiade de personnalités officielles.

En aucun cas, le gouverneur, le préfet de région, le sénateur, les députés, le maire et bien d'autres autorités n'ont voulu manquer cette occasion. Ils ont tenu à marquer, ainsi, leur présence pour témoigner de leur soutien quant au fait que la population de cette ville a souffert pendant plusieurs mois de ces délestages, et que le moment était venu de sortir de ce courant qui ne passe pas entre la Jirama et ses usagers.

Hausse. L'espoir était d'autant plus permis à en croire les propos de la directrice interrégionale de la Jirama Antsirabe qui, pour l'occasion, a fait savoir que les délestages sont désormais de l'histoire ancienne. Nouvelle plus réjouissante encore, toujours selon la représentante de la Jirama, avec la mise en opérationnalité de deux nouvelles machines. La puissance en énergie de la centrale thermique sera revue à la hausse et des nouveaux abonnés seront connectés.

Court-circuit. Malheureusement, actuellement seul un groupe a été mis en marche et le second n'est pas encore opérationnel. L'utilisation de ce dernier ne se fera que sur les instructions des responsables hiérarchiques, croit-on savoir d'une source proche d'un élu qui craint que la situation ne s'envenime. Pour l'heure, le délestage se poursuit. Vivement que des éclaircissements des responsables soient apportés pour ne pas créer un court-circuit dans une situation déjà survoltée.