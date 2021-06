Ile Maurice: Le ministre Maudhoo effectue une visite des lieux au nouveau Fisheries Post de Case Noyale

communiqué de presse

Le ministre de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et de la Marine, M. Sudheer Maudhoo, a visité, hier, le nouveau Fisheries Post de Case Noyale, qui est sous construction.

Le contrat pour la construction a été alloué en septembre 2019 et la valeur du projet est estimée à Rs 16 millions. Le projet consiste en la construction du bâtiment principal, d'une salle de générateurs, et des travaux de site comprenant des espaces de stationnement et un système d'évacuation des eaux usées, ainsi que d'autres travaux annexes. Le bâtiment principal comprend le rez-de-chaussée et un étage.

Dans une déclaration, le ministre Maudhoo a indiqué que le nouveau Fisheries Post a été construit afin de fournir de meilleurs services aux poissonniers, aux "banyan" et aux pêcheurs, tels que l'enregistrement et la délivrance des cartes de pêche, l'enregistrement des pêcheurs artisanaux pour le Bad Weather Allowance, et le renouvellement des licences et des certificats de bateau.

Il a ajouté qu'une équipe de quatre Fisheries Protection Officers et cinq membres du Flying Squad sera postée au Fisheries Post de Case Noyale. Ces officiers, a-t-il fait ressortir, seront aussi responsable de la lutte contre la pêche illégale, de la protection de l'environnement marin, et de la participation aux exercices de recherche et de sauvetage en mer.

En ce qui concerne le projet, il a souligné qu'il a accusé d'un retard en raison de la COVID-19 et du manque de matériaux de construction, ajoutant que le Fisheries Post sera opérationnel dans un ou deux mois.