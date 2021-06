Congo-Kinshasa: Réinsertion des enfants égarés dans les zones minières/Lualaba et Haut-Katanga - Modeste Mutinga reçoit le groupe Israélien Cumbre pour aménager des centres agro business

Le Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Modeste Mutinga, a eu des échanges francs et fructueux ce lundi 31 mai 2021, dans son cabinet avec la délégation du groupe Israélien CUMBRE, conduite par Mme le Directeur Général du FNPSS, Alice MIRIMO et le Conseiller Spécial du Chef de l'Etat, Coordonnateur de la CAPUIDC, M. Philippe Ngwala Malemba. Objectif ? Echanger sur la mise en œuvre du Projet PABEA-Cobalt pour une réinsertion qualitative et quantitative des jeunes et enfants congolais égarés dans les zones minières dans les Provinces du Haut-Katanga et Lualaba.

Des échanges entre le Ministre Modeste Mutinga et cette délégation Israélienne étaient axés sur la prise en charge des enfants évoluant dans le secteur minier artisanal dans les Provinces du Lualaba et Haut-Katanga. Cela, afin de palier l'exploitation de ces enfants qui se trouvent généralement dans les carrières minières.

Une occasion pour Modeste Mutinga, en sa qualité de Président du Comité de Pilotage du Projet PABEA-Cobalt, de faire le tour d'horizon dudit projet tout en précisant avec pertinence à ses interlocuteurs les 5 volets prioritaires à savoir, la réinsertion sociale de 14.850 enfants (filles et garçons) travaillant dans les mines de cobalt, la diversification économique dans les deux Provinces cibles à vocation minière (Lualaba et Haut-Katanga), la reconversion socio-économique de 6250 parents de ces enfants ainsi que la mise en place d'un cadre de concertation pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises minières exploitant le cobalt dans les deux Provinces.

Visiblement satisfait, Modeste Mutinga a invité ses interlocuteurs à travailler d'arrache-pied pour une réelle réinsertion sociale des enfants concernés dans ce projet, conformément à ses volets prioritaires. Et, d'insister sur le fait que le Président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a déjà marqué son intérêt pour ce projet combien humanitaire. C'est la raison pour laquelle il a créé au sein de son cabinet, une cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire dont la mission consiste à impulser une dynamique d'action au comité de pilotage et de servir de trait d'union entre la BAD et le Ministère des Affaires sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale.

Très déterminé à la réussite harmonieuse de ce projet, Modeste Mutinga a réitéré sa détermination de faire avancer le projet PABEA-Cobalt de manière qu'avant la fin de cette année, les centres de reconversion économique des jeunes et parents issus des sites miniers et mines artisanaux de cobalt soient opérationnel. Et, puissent générer des emplois et promouvoir l'autosuffisance alimentaire à la base par la diversification économique grâce au développement des chaines des valeurs à travers les coopératives de ces jeunes dans les activités agricoles (riz, maïs, manioc, ananas, légumes, fruits), des piscicultures et d'élevage des petits bétails, des volailles depuis la production, la transformation, le paquetage, l'emballage, le contrôle qualité et la commercialisation des produits locaux au label RDC.

Très ému par le briefing du Ministre Modeste Mutinga, le Chef de projet agricole du Groupe CUMBRE, BEERI LAVI, a rassuré à l'autorité de tutelle que son entreprise a, non seulement l'expertise mais, aussi, l'expérience avérée dans l'appui et l'encadrement des centres agricoles. Il sied de souligner que toutes les batteries sont mises en marche pour les habitants de Lualaba et ceux du Haut-Katanga pour bénéficier d'une assistance technique de qualité dans le domaine de la réinsertion économique, particulièrement dans le secteur agricole. Pour ce faire, Mme le Directeur Général du FNPSS a fait part à la presse du contexte qui a concouru à l'arrivée de cette compagnie Israélienne en RDC. Pour Alice MIRIMO, l'annonce de leur arrivée a été faite le 18 mai dernier par le président du Comité de pilotage du projet PABEA-Cobalt et ministre des affaires sociales, Modeste Mutinga lors de la tenue de la première session ordinaire du COPIL 2021 à Kinshasa à Léon Hôtel.

Compte tenu de cette situation désolante de l'exploitation des enfants dans les zones minières, Mme Alice MIRIMO a rappelé l'objectif de la mission de cette entreprise Israélienne qui consiste à élaborer les fiches techniques pour l'aménagement des centres agro business afin d'assurer la reconversion socioéconomique des jeunes et enfants qui seront retirés des mines.

«C'est une solution alternative négociée entre la BAD et le gouvernement congolais afin de donner d'autres sources économiques aux jeunes congolais qui sont en train de s'égarer dans les zones minières, alors qu'ils peuvent développer d'autres activités lucratives pouvant leur permettre de subvenir à leurs besoins », affirme Alice Mirimo