Afrique: Perspectives économiques mondiales - L'Ocde table sur une croissance de 5.8% en 2021

Selon les dernières Perspectives économiques publiées par l'Ocde, les perspectives de l'économie mondiale se sont éclaircies, mais la reprise va sans doute rester inégale et, surtout, subordonnée à l'efficacité des mesures de santé publique et de l'aide publique.

Selon l'Ocde dans un communiqué de presse, dans nombre d'économies avancées, de plus en plus de personnes se font vacciner, les plans de relance aident à stimuler la demande et les entreprises s'adaptent de mieux en mieux aux restrictions visant à mettre fin à la propagation du virus. Ailleurs toutefois, notamment dans beaucoup d'économies de marché émergentes dans lesquelles l'accès aux vaccins et l'ampleur du soutien public sont limités, la reprise économique sera modeste.

L'Ocde a révisé à la hausse ses projections de croissance des grandes économies mondiales depuis ses précédentes Perspectives économiques complètes, parues en décembre 2020. L'organisation table maintenant sur une croissance de 5.8 % du Pib mondial pour cette année (contre 4.2 % en décembre dernier), à la faveur d'une reprise tirée par le plan de relance publique des États Unis, et de 4.4 % en 2022 (contre 3.7 % en décembre). L'économie mondiale a désormais retrouvé ses niveaux d'activité d'avant la pandémie, mais le revenu réel mondial sera malgré cela, fin 2022, toujours inférieur d'environ 3 000 milliards USD à ce qu'il aurait été en l'absence de crise.

D'après les Perspectives économiques, tant qu'une proportion importante de la population mondiale n'est pas vaccinée et que le risque de nouvelles vagues subsiste, la reprise restera inégale et ne sera pas à l'abri de nouveaux revers. Le maintien de certaines restrictions ciblées concernant les déplacements et l'activité pourrait demeurer nécessaire, en particulier s'agissant des voyages internationaux. Cela va peser sur les perspectives d'une reprise complète dans tous les pays, même ceux où les campagnes de vaccination se déroulent rapidement et où les taux de contamination sont faibles.

Lors de la présentation des Perspectives économiques, le secrétaire général de l'Ocde, Angel Gurría, a déclaré : « Grâce à l'efficacité des programmes de vaccination dans de nombreux pays, les perspectives économiques sont plus prometteuses désormais qu'à n'importe quel moment depuis le début de cette pandémie dévastatrice. Mais pour des millions de personnes dans le monde, se faire vacciner reste une perspective lointaine. Il est donc urgent d'intensifier la production et la distribution équitable des vaccins. ». «Nos toutes dernières projections nous permettent d'espérer que dans de nombreux pays, les personnes durement touchées par la pandémie pourront bientôt reprendre le travail et le cours normal de leur vie.

Nous nous trouvons pourtant à un stade crucial de la reprise. La production et la distribution de vaccins doivent s'accélérer partout dans le monde et être soutenues par des stratégies efficaces de santé publique », a ajouté Laurence Boone, cheffe économique de l'Ocde.