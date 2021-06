Afrique: Amicaux - Algérie - Pour Delort, les Fennecs doivent rester invincibles

Auteur de 15 buts en Ligue 1 cette saison avec Montpellier, Andy Delort est sans nul doute l'un des joueurs algériens en forme du moment. Convoqué par Belmadi en vue des trois matchs amicaux qui attendent les Fennecs, l'attaquant ne manque pas d'ambition.

Alors que l'Algérie va jouer contre la Mauritanie, le Mali et la Tunisie, Andy Delort prend ces matchs très au sérieux, même s'il s'agit de rencontres amicales.

« Il y a effectivement trois matchs intenses à jouer. Même s'il s'agit de rencontres amicales, il ne faut pas oublier que l'Algérie fait partie des meilleures nations en Afrique. Donc, donc comprendrez qu'on est tout le temps attendu. Du coup, il faut être à la hauteur de notre statut et gagner chaque rencontre qu'elle soit amicale ou officielle », a-t-il confié dans une interview accordée à Le Buteur, ajoutant que les Fennecs doivent rester toujours invicibles.

« C'est aussi la volonté du sélectionneur, des joueurs et bien entendu du peuple qu'on veut toujours rendre heureux et fier. On va donc essayer de remporter les trois matchs qui arrivent, pour la sélection, l'Algérie et aussi nos supporteurs ».

Evoquant la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar, Andy Delort fera savoir que l'objectif des Fennecs reste une qualification pour cette compétition.

« Bien sûr, l'objectif est de se qualifier en Coupe du monde. Comme tout le monde le sait, tout n'est pas donné, on doit tout arracher. Après, si on arrive à se qualifier, on fera tout pour aller le plus loin possible dans cette grande compétition », a-t-il promis.