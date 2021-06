Cote d'Ivoire: Valorisation de la femme - Carton plein pour le spectacle « Drôles de femmes » !

Les quatre mille places du Palais de la culture de Treichville d'Abidjan ont accueilli la crème des humoristes féminines ivoiriennes, lors du premier acte de la deuxième édition du spectacle « Drôles de femmes », le 29 mai 2021.

Aux environs de 22h, la troupe composée de Gbazé Thérese, Clémentine Papouet, Nastou Traoré, Eunice Zunon, Prissy la Dégameuse, Priss'K, Bleu Brigitte, Gisèle Kouakou, Cassandra Assamoi et Sarra Messan est montée sur scène. A cette heure, aucune place n'était disponible. Musique, danses et textes hilarants, tout a été mis en œuvre pour égayer et divertir le public pendant plus de deux heures.

Sur scène, la troupe est divisée en deux camps, les « collantières » à la pointe de la mode et les « pagneuses » aux vêtements traditionnels. Au-delà même des styles vestimentaires, ce sont les valeurs et modes de pensées qui s'opposent à travers ce conflit générationnel.

Tout au long de la pièce, elles dénoncent les travers de la société africaine et plus précisément ivoirienne en abordant plusieurs problèmes. Parmi eux, la consommation de la drogue, l'école buissonnière, la prostitution sur les réseaux sociaux, la démission des parents et des organes d'éducation compétents, le non-respect des aînés. Tout cela s'inscrit dans le thème général de cette année : "L'éducation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme".

Cette deuxième édition était parrainée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, et présidée par la ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.

Pour Caroline Da Silva, à l'origine de ce projet 100 % féminin, il s'agit d'une célébration de la femme indispensable. « Nous avons décidé d'organiser cet événement pour valoriser la femme. La femme c'est le socle de l'humanité. C'est elle qui tient le foyer, donne la vie. Si nous donnons plus d'occasions aux femmes pour s'exprimer, les choses iront mieux », a-t-elle espéré.

Le spectacle tiendra un deuxième acte au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le samedi 12 juin 2021. Cette deuxième phase de l'évènement promet une nouvelle soirée pleine de fous rires et de la bonne humeur.