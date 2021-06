Cote d'Ivoire: Fête des Mères - A Agboville, Adama Bictogo offre des pagnes à 500 mamans

Le député Adama Bictogo est revenu, le 30 mai 2021, sur ses terres à l'occasion de la Fête des Mères. Et il l'a fait de la plus belle des manières en offrant des pagnes à 500 femmes lors d'une rencontre à Agboville, sa ville natale.

Le 1er vice-président de l'Assemblée nationale désirait souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de sa circonscription. C'est par centaines que celles-ci ont afflué dès la matinée vers la salle des Fêtes de la Mairie, pleine à craquer.

En se déplaçant spécialement, malgré un agenda très chargé, Adama Bictogo tenait à adresser personnellement ses vœux de bonheur à toutes ces mamans, grands-mamans et arrière-grand-mamans qui nous entourent et qui sont mises à l'honneur durant toute cette journée.

Autant dire que la forte mobilisation et l'ambiance particulière ont procuré un immense plaisir au député d'Agboville, venu les bras chargés de cadeaux. Par ce geste, l'élu local souhaitait remercier toutes les mamans pour leur dévouement et tout l'amour qu'elles donnent à leurs enfants. Un amour inconditionnel et universel célébré chaque année.

Adama Bictogo et sa suppléante, Mme Anne-Marie About, ont ensuite procédé à la remise des paquets-cadeaux (une demi-pièce, soit 3 morceaux de pagne) à chacune des 500 « chères mamans » spécialement conviées à cette belle cérémonie familiale aux allures de kermesse.

Sur son compte officiel Facebook, le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a exprimé sa satisfaction et ses remerciements en postant une vingtaine de photos de ces retrouvailles : « Avec mes braves et formidables mamans d'Agboville pour célébrer la Fête des Mères ce jour. Merci pour ces sourires. Mille mercis pour ce que vous représentez pour vos familles. Je serai toujours à vos côtés », a écrit Adama Bictogo

Une correspondance de AM