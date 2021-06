Maroc: Driss Lachguar devant les militants de l'USFP à Tinghir - Les idées et les valeurs qui nous animent au sein de l'USFP trouvent écho dans le modèle de développement présenté à S.M le Roi

La position des députés du PJD concernant la légalisation du cannabis montre à quel point les membres de ce parti règlent leurs différends internes au détriment des intérêts du pays

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a affirmé dimanche àTinghir que «le mémorandum du parti sur le nouveau modèle de développement comprenait des réformes institutionnelles en relation avec la démocratie et les droits de l'Homme, des réformes économiques et sociales, ainsi que des réformes sociétales dans lesquelles nous avons soulevé les questions de l'éducation et des langues».

Dans une rencontre avec les militants et les responsables du parti à Tinghir, le dirigeant ittihadi a souligné que l'USFP a défendu dans son mémorandum l'édification d'un Etat fort et juste et d'une société moderniste solidaire, ce qui apparaît clairement dans les recommandations du rapport concernant le nouveau modèle de développement, tout en précisant que «les idées et les valeurs qui nous animent au sein de l'USFP trouvent écho dans le modèle de développement que le président de la Commission a présenté à S.M le Roi». Driss Lachguar a précisé que «Chakib Benmoussa se réunira ce mercredi avec la direction de l'USFP au siège central du parti à Rabat, et nous lui demanderons de fournir des éclaircissements et informations nécessaires sur des questions encore ambiguës».

Le dirigeant socialiste a appelé à rehausser le niveau de l'école publique et à la défendre en particulier dans les régions marginalisées, rappelant que les professeurs ont joué un rôle essentiel dans le maintien du niveau de l'école publique et dans la production des cadres supérieurs. «Il faut faire la comparaison pour se rendre compte que les étudiants de ces régions obtiennent les meilleures notes dans les grandes écoles et les instituts supérieurs». Par ailleurs, il a réitéré son appel pour une nouvelle alternance à horizon social et en vue de surmonter tous les dysfonctionnements causés par 10 ans de gestion gouvernementale du PJD. Il a évoqué que ce qui s'est passé au Parlement lors du vote sur le projet de loi relatif à la légalisation du cannabis soulève beaucoup d'interrogations.

Le chef du gouvernement et les ministres appartenant au PJD ont approuvé ce projet de loi, tandis que le groupe du parti à la Chambre des représentants s'y est opposé, ajoutant que cela atteste que "les membres de ce parti règlent leurs différends et problèmes internes au détriment des intérêts de la nation et du pays». A cet égard, le Premier secrétaire de l'USFP a souligné que ledit projet de loi vise à réaliser le développement économique et social des régions concernées, à élever le niveau des revenus des familles et à augmenter les revenus de l'Etat, en particulier dans cette circonstance liée à la crise sanitaire de Covid-19.

D'autre part, le dirigeant ittihadi a critiqué l'Espagne qui a accepté de manigancer avec le régime militaire algérien pour que le chef du Polisario soit hospitalisé en catimini et sous une fausse identité dans un hôpital espagnol. «L'Espagne, qui prétend que le Maroc ne l'a pas aidé dans la lutte contre l'immigration irrégulière, est en fait celle qui a secrètement accueilli Brahim Ghali, malgré les plaintes pour torture, viol et génocide déposées contre lui (en Espagne)», a martelé Driss Lachguar. Et d'ajouter:«Avec la solidarité, la cohésion pour la défense de notre pays, nous avons pu tenir tête à l'Espagne et à l'Allemagne et leur dire ça suffit».

Par ailleurs, il a également mis l'accent sur le dynamisme que l'USFP connaît à tous les niveaux national, régional et local, soulignant que «l'organisation dans la région de Tinghir est un modèle à suivre» et ajoutant que les Ittihadis doivent travailler d'arrache-pied pour gagner le pari des prochaines échéances électorales, en vue de mettre en œuvre un modèle de développement répondant aux aspirations de la population au niveau local et régional. Il y a lieu de signaler que Driss Lachguar a présidé dimanche dernier la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du parti à Goulmima dans la région de Draâ Tafilalet.