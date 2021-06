Madagascar: Téléréalité - « Talenta Raitra », une pépinière pour les acteurs du cinéma

Produit par la Radio-télévision Analamanga (RTA), « Talenta Raitra » s'affirme comme une belle vitrine pour l'avenir du cinéma malgache et la ville d'Antsirabe. De talentueux acteurs et comédiens en émergent.

Dans la Ville d'Eaux, c'est actuellement un événement qui égaye les jeunes talents locaux. Se sentant l'âme d'un acteur ou d'un comédien de talent pouvant apporter de l'émotion, de l'énergie et une bonne dose de réalisme à une histoire. La jeunesse de la ville d'Antsirabe fait preuve d'un certain engouement pour raviver la flamme du cinéma malgache depuis plus d'un mois maintenant.

« Talenta Raitra », une téléréalité exclusive produite par la Radio-télévision Analamanga ( RTA ) Antsirabe, se voit ainsi être accompagnée par des professionnels du métier. L'objectif principal de cette émission est de faire des participants, la future crème du cinéma malgache. Germain Andriamanantena, coordinateur de l'émission « Talenta Raitra » explique « À travers cette émission, nous contribuons à déceler des acteurs de tous âges et de tous horizons qui plus tard brilleront sur vos petits écrans par leur talent. Par équipe, ils ont été conviés à proposer une saynète qui démontre leur cohésion, ainsi que leur personnalité propre. Ensuite, c'es t au jury de distinguer ceux qui sont les plus convaincants dans le lot et enfin on accompagne celui ou celle qui occupera plus tard le premier rôle dans un feuilleton télévisé que l'on va produire ». Au-delà de ce qui s'apparente comme une véritable pépinière d'artistes, ces jeunes comédiens et acteurs continueront encore à s'épanouir dans les mois, voire les années à venir.

« Fédératrice des jeunes »

Depuis le début de ce concours, elles ont été en tout cent vingt équipes à avoir concouru dans la ville d'Antsirabe. Une équipe se compose en tout de deux à cinq acteurs ou comédiens, qu'ils soient jeunes, adultes ou même plus âgés. Ceci-dit, « Talenta Raitra » a particulièrement fédéré les jeunes, la moyenne d'âge des participants étant d'une vingtaine d'années, tandis que les plus jeunes sont âgés de 5 à 7 ans et les plus âgés de plus de 40 ans. « L'idée est surtout de proposer à la base, une plateforme où ces passionnés de cinéma peuvent s'exprimer et exposer leur talent pour la comédie. Le fait est que comme nous n'avons pas d'école de dramaturgie ou d'actorat au pays, il fut nécessaire pour nous d'instaurer ce projet pour eux. Plus qu'un simple concours, Talenta Raitra c'est aussi un cursus professionnalisant pour ces jeunes talents du cinéma malgache. » rajoute Germain Andriamanantena. Ils sont ainsi des acteurs et des réalisateurs professionnels à accompagner ces comédiens en herbe représentant la ville d'Antsirabe. Arikom's Randria, auteur émérite, comédien de théâtre radiophonique et acteur également ne tarit pas d'éloges quant à la passion de ces jeunes acteurs en devenir. Vers la fin de l' aventure « Talenta Raitra », les plus méritants se découvriront dans un feuilleton télévisé qui illustrera principalement les splendeurs de la ville d'Antsirabe.