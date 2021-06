Madagascar: Barea - Le torchon brûle entre Anicet et Rabe

Le capitaine des Barea a évoqué une altercation avec le nouveau sélectionneur, hier matin. Il prévoyait de publier une vidéo pour s'étaler sur le sujet, mais s'est rétracté au dernier moment.

Décidément, les Barea enchaînent psychodrame sur psychodrame ces derniers temps. Le dernier feuilleton en date concerne Abel Anicet Andrianantenaina, le capitaine, et Éric Rabesandratana, le remplaçant de Nicolas Dupuis à la tête de la sélection. Tôt le matin, le milieu de terrain du Ludogorets a lâché une bombe sur Facebook. Dans sa publication, il a parlé d' « altercation » et de « relation tendue avec le nouveau sélectionneur », tout en ajoutant qu'il serait quand même présent « si on le convoque ». Logiquement, la publication a fait le buzz tout au long de la journée. Elle a é té relayée par l'intégralité des médias en ligne du pays.

De quoi Anicet et Rabe ont discuté? Quelle était la pomme de la discorde ? Et comment s'est conclue leur altercation? On n'est pas prêt de le savoir. En effet, le capitaine des Barea avait prévu de faire un live vidéo dans la soirée.

Fustigeur

Et ce, afin de donner plus de détails. Mais il s'est rétracté au dernier moment. « Après mûre réflexion, j'ai finalement décidé de garder le silence », a-t-il posté vers 21h45.

Pourquoi a-t-il décidé de faire machine arrière ? Pourquoi a-t-il fait faux bond, alors que tous les passionnés de ballon rond ont veillé tard dans la nuit, comme pour attendre un épisode de télénovelas? Sa fameuse publication a engendré des milliers de commentaires. La grande majorité d'entre eux a adopté un ton fustigeur. L'on se demande alors si la désapprobation de la plupart des fans a-t-elle été à l'origine de son volte-face. D'un autre côté, le joueur a discuté avec un membre du comité exécutif de la Fédération Malgache de Football dans l'après-midi. Et leurs échanges auraient également pesé dans la balance.

Pour sa part, Éric Rabesandratana ne s'est pas prononcé sur le sujet. D'après les informations transmises par la FMF, il pourrait effectuer une nouvelle apparition publique dans le courant de la semaine, probablement pour présenter sa première liste. La presse en profitera certainement pour le questionner à propos de sa relation avec le capitaine.