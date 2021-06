Madagascar: Rajoelina à Mahajanga - À fond la caisse sur l'éducation

Une éducation de qualité et moderne. Ce leitmotiv est inscrit parmi les "Velirano", de Andry Rajoelina, président de la République. Un engagement dont il a démontré la concrétisation à Mahajanga, hier.

"Les enfants malgaches méritent une éducation de qualité et suivant l'ère du temps", soutient le Chef de l'État. Une phrase qu'il a expliquée avec des mots et des faits dans la capitale de la région Boeny. Le programme de sa journée dans la Ville des fleurs lui en a largement donné l'occasion. Dans son planning figurait, notamment, l'inauguration de la nouvelle École primaire publique (EPP), d'Amborovy. Une EPP Manarapenitra qui compile la modernité des infrastructures et celle des équipements.

La nouvelle EPP d'Amborovy rappelle celle de Soamandrakizay, à Antananarivo, qui a été érigée en EPP pilote. Elle dispose, également, de tableau numérique interactif. Les élèves de la nouvelle école sise à Mahajanga ont, toutefois, un léger avantage. Ceux en classe d'examen sont les premiers à utiliser une tablette numérique comme support de cours. Fruit d'une collaboration avec l'entreprise Huawei, environ mille cinq cents seront dispatchées dans les écoles publiques du pays.

Outre des infrastructures et des équipements modernes, l'éducation de qualité mise en avant par l'État mise égalemen t su r de nouve aux manuels scolaires et des ouvrages. Andry Rajoelina a, notamment, mis en avant les "Rakibolana".

"C'est la première fois depuis plusieurs années que l'Etat a édité des dictionnaires. Cet ouvrage aide à renforcer l'apprentissage des langues ", soutient le Président.

Culture d'excellence

Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation nationale, rappelle "qu'aucun district ne sera oublié dans l'amélioration de la qualité de l'éducation".

Elle ajoute que l'objectif étatique est que cette éducation de qualité soit la plus proche possible des élèves. Aussi, plus de deux cent quatre-vingt écoles Manarapenitra ont été construites jusqu'ici. Quatre cent cinquante sont en cours de construction.

Pour qu'aucun élève ne se sente lésé ou moins nanti qu'un autre, les aides étatiques en fourniture scolaire, dont des sandales, ont été affirmées à Mahajanga. La ministre de l'Éducation soutient, du reste, "comme le président de la République me le rappelle toujours, des infrastructures modernes ne servent à rien sans les ressources humaines". Le coup d'envoi du recrutement d'enseignant par le ministère de l'Éducation nationale a, ainsi, été donné dans la capitale de la région Boeny.

La priorisation de l'éducation, la santé et la sécurité dans les recrutements de la fonction publique ont été affirmée par le Chef de l'État, à Fianarantsoa, le 5 mai. Il ne s'agira, cependant, pas d'un recrutement à l'aveugle. Comme il a été souligné, hier, "la culture d'excellence », est le mot d'ordre. Pour l'education nationale, les sortants de l'Institut national de formation pédagogique (INFP), et des Centres régionaux de l'institut national de formation pédagogique (CRINFP), sont en première ligne des recrutements.

Près de trois mille sortants de l'INFP et des CRINFP seront alors, enrôlés comme enseignants fonctionnaires, pour les écoles primaires et les collèges. Il y aura, également, deux cent trente conseillers pédagogiques du primaire. À l'instar des cent quarante deux nouvelles recrues pour la région Boeny, chaque enseignant signe un contrat de travail. Ils sont soumis à une obligation de résultat, de rester au moins cinq ans dans leur lieu d'affectation. Ils s'engagent, du reste, à rembourser la totalité de leurs frais de formation s'il ne respecte pas son contrat dans les cinq ans à venir.