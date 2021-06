Ile Maurice: Lottotech - Un père de famille remporte Rs 20,3 millions

Grâce à la Loterie Vert, un père de famille va être dan lazwa. Sept bons numéros et la couleur bleu vont changer sa vie ainsi que celle de ses proches. Une chance que beaucoup de joueurs de la Loterie Vert attendaient avec impatience.

Parmi les trois gagnants du gros lot de la Loterie Vert, le premier à s'être présenté est un habitant de Quatre-Bornes. Avec un ticket joué chez la Tabagie Arnachellum, le 1er gagnant rafle Rs 20,3 millions.

Depuis le lancement de la Loterie Vert, le veinard jouait de temps en temps. Au cours des dernières semaines, il dit avoir adopté une nouvelle approche en gardant les mêmes combinaisons. Selon lui, cette stratégie a porté ses fruits.

«Samedi matin, mon épouse et moi, nous avons vérifié le ticket. On n'a pas pu contenir nos larmes de joie car à cet instant on a compris que finalement une grande partie de nos projets allaient se réaliser. Bien entendu, on a partagé cette nouvelle avec les personnes en qui nous avons le plus confiance» indique notre interlocuteur. Sa femme n'en revient toujours pas. Elle précise que «c'est un réel soulagement pour la famille. Malgré que nous avons fait face à beaucoup d'épreuves, on n'a jamais hésité à venir en aide aux autres. Maintenant on aura encore plus de moyens d'aider»

En ce qu'il s'agit des projets, ils vont d'abord rembourser leurs dettes, s'offrir un toit et continuer à soutenir ceux dans le besoin. Même s'ils ont eu cette chance d'étoffer leur compte en banque, ils continueront tous deux à travailler.

Félicitations encore une fois à la Tabagie Arnachellum situé à La Louise qui a vendu le ticket gagnant et marque l'histoire de la nouvelle Loterie Vert.