Ile Maurice: Dix avocats prêtent serment en tant que Temporary District Magistrates

communiqué de presse

Dix avocats ont prêté serment en tant que Temporary District Magistrates devant le Chef Juge, M. Asraf Ally Caunhye, cet après-midi, à Port-Louis. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue à la Cour suprême.

C'est la Judicial and Legal Service Commission (JLSC) qui a procédé à ces nominations en conformité avec l'article 86 de la Constitution - 'Appointment of judicial and legal officers', et qui prend effet à partir d'aujourd'hui.

Les Temporary District Magistrates assumeront les fonctions et les responsabilités de magistrats de district et prendront leur poste dans des cours de district à travers l'île. De plus, ils recevront un cours d'initiation.

Les dix Temporary District Magistrates nouvellement nommés sont:

1. Devinash Oozageer

2. Arshaad Toorbuth

3. Denis Jonathan Vellien

4. Lokeshnee Bismohun

5. Marie Axelle Tania Huët

6. Yovanee Hansheela Goinden Seeven

7. Bibi Azna Bholah

8. Marie Valentine Mayer

9. Ibrahim Ikhlass Deeljoor

10. Ameerah Dhunnoo