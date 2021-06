Algérie: Presse régionale - Les urnes, seule alternative pour opérer le changement

Constantine — Les journaux paraissant à l'Est du pays ont relevé dans leur livraisons de mardi que les animateurs de la campagne électorale, responsables de partis politiques, candidats de listes indépendantes et analystes politiques ont souligné à l'unanimité que "la seule alternative est de se rendre aux urnes le 12 juin prochain" pour opérer le changement souhaité, une revendication que partage classe politique et citoyens.

Dans ce contexte, le journal "Le Quotidien de Constantine" a publié en page 3 un article titré, "Les urnes pour instaurer l'Algérie nouvelle", dans lequel son rédacteur évoque le rendez-vous électoral que l'Algérie s'apprête à organiser le 12 juin prochain, après une série de réformes visant "l'instauration de l'Algérie nouvelle".

La même publication a relayé la déclaration de l'analyste politique, Mustapha Haddam, invité lundi d'une émission diffusée par la Radio chaine III, selon laquelle "les démocraties n'ont pas encore trouvé d'autres moyens pour gouverner hormis celui de passer par les urnes".

Le même analyste a ajouté "il n'y a pas d'autre moyen dans les démocraties pour opérer le changement à part les urnes", mettant en exergue la nécessité d'assurer "la transparence" des élections, rapporte "Le Quotidien De Constantine".

De son côté, le quotidien public d'expression arabe, "An-nasr" a relayé en page 4 des passages concernant les déclarations du président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, lors d'un meeting animé hier (lundi) à Constantine, dans lesquelles il avait, entre autres, évoqué la démocratie et les voies de sa consécration dans les sociétés, notamment à travers les élections.

Le quotidien "Assarih", d'expression arabe édité à Annaba, a relayé les déclarations du président du parti du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, faites à Guelma dans le cadre de la campagne électorale et dans lesquelles il a réitéré l'appel aux citoyens à se rendre "massivement" aux urnes le 12 juin, attestant que la prochaine échéance électorale constitue "une véritable opportunité pour opérer le changement".

Les journaux édités dans l'Est du pays poursuivent la couverture de la campagne électorale pour les prochaines législatives, relevant "la course contre la montre" que mènent les candidats pour attirer le plus grand nombre d'électeurs avant l'entrée en vigueur de la période du silence électoral.