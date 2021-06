Algérie: L'ambassade d'Italie à Alger - Reprise partielle des demandes de visas d'affaires Schengen

Alger — L'ambassade d'Italie en Algérie, annoncé dans un communiqué, la reprise "partielle", à partir de mardi, du traitement des demandes de visas d'affaires Schengen pour l'Italie.

"En considération des derniers développements et des perspectives futures de moyen et long terme, l'ambassade d'Italie en Algérie annonce qu'à partir du 01/06/2021 reprendra partiellement le traitement des demandes de visa d'affaires Schengen pour l'Italie", précise le communiqué, ajoutant que "cette initiative vise notamment à soutenir, initialement, les communautés d'affaires algérienne et italienne et la reprise économique".

La même source souligne, qu'"en particulier, sur instruction de l'Ambassade d'Italie à Alger, son partenaire VFS Global contactera, en voie prioritaire dans cette première phase, tous les titulaires d'un visa d'affaires Schengen de circulation (validité d'une année ou plus) qui a été délivré par l'Ambassade d'Italie en Algérie et qui a expiré pendant la pandémie, pour leur proposer une prise de rendez-vous auprès de l'un de ses centres visas actuellement ouverts (Alger, Oran, Constantine)".

Elle rappelle que, dans le cadre des mesures pour contenir la diffusion du Covid-19, "les différents Etats Schengen, y compris l'Italie, ont introduit des restrictions de voyage et qu'une restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'Union européenne est toujours en vigueur".

"Les restrictions pourraient être maintenues, assouplies ou réintroduites en fonction de la situation épidémiologique et sur la base des décisions des autorités nationales concernées dans les différents pays", note la même source.

L'ambassade d'Italie précise, toutefois, que "les titulaires d'un nouveau visa Schengen, ou d'un visa Schengen toujours en cours de validité, donc, ne sont pas automatiquement autorisés à rentrer dans le territoire italien et Schengen et doivent se conformer aux restrictions de voyage en vigueur au niveau Schengen et au niveau du pays de première entrée dans l'espace Schengen".

"Il appartient, en effet, à chaque voyageur de vérifier les restrictions de voyage en place avant le départ. Dans ces circonstances, les intéressés pourraient être donc obligés à reporter éventuellement leur voyage en Italie, tout en profitant, cependant, dans le moyen et long terme du renouvellement de leur visa de circulation grâce à cette initiative de l'Ambassade d'Italie", ajoute le communiqué.

Concernant les mesures en vigueur en Italie, et leur "constante et progressive mise à jour", l'ambassade invite à consulter son site internet (www.ambalgeri.esteri.it ) ainsi que le site web du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (www.esteri.it ).

Pour toute ultérieure information concernant les demandes de visa, l'ambassade d'Italie invite à consulter cette page https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/demandes-devisa-pour-l-italie.html.