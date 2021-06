Gabon: Mekambo - Un agent des Eaux et Forêts perd la vie

Un écogarde en service nommé Jean François Ndong Aubame a perdu la vie le samedi 29 mai 2021 dans la ville de Mekambo. Un enseignant, soupçonné d'être un chasseur, aurait tiré des coups de fusil sur les agents du Parc national de Mwagna qui auraient fouillés son domicile à la recherche des pointes d'ivoire d'éléphant.

La ville de Mekambo fait encore parler d'elle. Après les manifestations de la population en raison du conflit homme-faune, c'est une perte en vie humaine qui est désormais à déplorer. Ce serait une information sure qui aurait conduit les écogardes de Mekambo accompagnés des agents de la gendarmerie à se rendre au domicile de l'enseignant Rufin Kombatoa alias Yobandjia, située au quartier corniche. Les agents soupçonnaient ce dernier d'avoir tué un éléphant et de posséder des pointes d'ivoire.

En effet, il est déjà connu des services pour ses nombreuses implications dans le braconnage et le trafic d'ivoire. Selon les témoignages, après la perquisition, rien n'a été retrouvé. L'enseignant, alerté par ses enfants de la présence des écogardes à son domicile, a ouvert le feu sur eux à l'aide de son calibre 12. Un mort et un blessé ont été enregistrés. Le meurtrier, après son forfait s'est réfugié dans la brousse avec son arme et est activement recherché par les Forces de Défenses et de Sécurité (FDS). Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire regrettable.

Lee White, ministre des Eaux et Forêt, a via son compte twitter, salué la mémoire du disparu. « Je suis profondément attristé d'apprendre le décès de notre éco-garde, monsieur Jean François Ndong Aubame, pour qui je salue la mémoire, tué par balle par un braconnier. Je tiens à exprimer mes condoléances et mon soutien à la famille dans cette douloureuse épreuve ».

C'est le premier incident du genre au Gabon. Les gardes forestiers ont pour mission de protéger les sites naturels, veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel et à la préservation de la biodiversité. Le disparu Jean François Ndong Aubame a pris ses fonctions à l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) en 2008.