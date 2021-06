Gabon: Bakoumba - Juste Rock ATANA N'DALY fait un don au Centre médical

La lutte contre le paludisme se poursuit au Gabon, comme partout ailleurs à l'intérieur du pays. Juste Rock ATANA N'DALY, membre du comité central du Parti Démocratique Gabonais, a remis officiellement, à son nom et celui de sa formation politique, un important don au Centre médical de Bakoumba. Ce don est composé pour l'essentiel, de plus de 250 moustiquaires imprégnées, 1600 bavettes et des médicaments destinés exclusivement à la lutte contre le paludisme qui continue de faire des ravages dans les pays sous-développés comme le Gabon.

Heureux sont les hommes et femmes en blouse blanche du Centre médical de Bakoumba. Le membre du comité central, Juste Rock ATANA N'DALY, a répondu promptement à l'une des doléances qui lui avait été faite par le corps médical lors d'un récent passage dans ladite structure sanitaire. Il a par ailleurs indiqué que son parti politique, le PDG, va tout faire pour aider davantage les populations du département de LEKOKO à travers de telles initiatives qui sont censées les soulager." I l s'agit d'une action sociale qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Paludisme dont la journée mondiale a été célébrée le 25 avril dernier par la communauté internationale" précise t-il.

Il a aussi indiqué à l'assistance que ce lot de médicaments et moustiquaires imprégnées a été acheminé jusqu'au Centre médical de BAKOUMBA grâce à l'appui du ministre délégué à l'Energie et aux Ressources hydrauliques, Séverin MAYOUNOU par ailleurs premier responsable politique de la contrée. Les membres du bureau politique que sont, Pierre Alban OBANDJI, Alice Bertille BIKISSA NEMBE et Jean-François YANDA ont eux aussi apporté leur modeste contribution pour l'achat de ces produits dont l'initiative rentre parfaitement dans la droite ligne de la vision du Président de la République Ali BONGO ONDIMBA qui prône le partage et la solidarité.

Quant au Maire de la commune de BAKOUMBA, Jonas LIMETE, il n'a pas manqué de féliciter et encourager les donateurs tout en les invitant à rendre pérenne de telles initiatives à l'endroit de nos populations. Surtout celles en difficulté sociale. "Nous attendons de vous, des actions de cette envergure pour que nos populations continuent d'être toujours en bonne santé" a t-il souligné avant de conclure que le Centre médical et la plus part des bâtiments publiques ont besoin d'être rénovés.

Pour sa part, le médecin en chef du Centre médical de BAKOUMBA Dr. Bélice LAKMO a dit merci au nom du corps médical et celui des patients aux bienfaiteurs. Non sans indiquer que le paludisme continue de faire des ravages dans la région du Haut-Ogooué. La seconde phase de cette journée a été marquée par la communication du Dr. Bélice LAKMO à l'ancien Mess COMILOG de BAKOUMBA sur le paludisme, de son mode de contamination au traitement en passant par ses manifestations et les méthodes pour s'en prémunir.