Congo-Brazzaville: Parution - Antoine Mabiala-Bakala présente ses deux ouvrages

« Missel du culte d'intercession, Enseignements et prières » ; et « Se préparer pour l'avènement de Christ », sont les deux ouvrages à caractère spirituel parus aux éditions ADCLF et présentés par Antoine Mabiala-Bakala dans la salle de conférence du ministère de la Culture et des Arts.

Le premier ouvrage, « Missel de culte d'intercession », est un livre de quatre-cent-trente-quatre pages subdivisé en cinq grandes parties et composé de trente-deux chapitres représentant chacun une intention de prière, dont cent-trente-quatre au total. Pour l'auteur, beaucoup ont été écrits sur l'intercession et sa pratique, mais pas de missel de culte d'intersession qui permettrait de pratiquer avec méthode ce ministère. Tout intercesseur trouvera en cet ouvrage un nouvel outil de ressourcement en vue de renforcer ses compétences pour le bon exercice de son ministère. Dans ce missel, dit-il, il a voulu corriger certains faits observés pendant les intercessions, entre autres, la tendance à réduire l'intercession à une session de délivrance et de guérison miracle ou à des seules requêtes de bien-être.

Les objectifs visés dans ce livre, écrit l'auteur, sont : exercer avec méthode le ministère de l'intercession : d'où la nécessité d'un missel ; rappeler aux chrétiens les prescriptions relatives à la pratique de l'intercession ; faire connaître la souveraineté de l'éternel Dieu ; amener les chrétiens à se débarrasser des frayeurs des malédictions et des attaques du diable ; Communiquer les valeurs morales se fondant sur Jésus Christ (obéissance et fidélité) ; Combler le manque de parole de Dieu observé pendant les prières...

Pour Antoine Mabiala-Bakala, « Missel du culte d'intercession, Enseignements et prières » est un bréviaire pour le chrétien et un outil de ressourcement pour les intercesseurs.

Se préparer pour l'avènement du Christ

Quant au second ouvrage intitulé « Se préparer pour l'avènement du Christ », il est composé de deux parties, et compte quatre chapitres. Cette partie enseigne sur la désobéissance de l'homme face à son créateur depuis l'aube de temps jusqu'à ce jour, et les conséquences de la désobéissance. Car pense l'auteur, la terre est entièrement souillée par le diable qui y règne en maitre au point où Dieu va refaire d'autres cieux et une nouvelle terre. De manière détaillée, ce livre traite de l'interpellation faite à tout homme sachant que la fin du monde est proche. L'interpellation vaut la peine car Dieu ne veut perdre aucune de ses brebis.

Les signes annonciateurs de la fin des temps sont quotidiennement vécus par le monde aujourd'hui à savoir : la floraison des faux prophètes ; la multiplication des catastrophes naturelles (inondation et incendie de grande envergure, le tremblement et glissement de la terre, la famine à grande échelle, les pandémies et les épidémies) ; des comportements sociaux et inadmissibles (homosexualité) ; les guerres dévastatrices secouent le monde ; Profanation des tombes et la vente des ossements humains. « Nous avons rappelé aux chrétiens l'avènement de Christ et son corollaire l'enlèvement de l'église. Nous avons également parlé du jugement de participer à l'enlèvement de l'église. Il s'agit de se dépouiller du vieil homme et de marcher en nouveauté de vie », écrit l'auteur. Dans ce second ouvrage, l'auteur a adressé un message aux jeunes ; aux animistes ; et aux intellectuels.