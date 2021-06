Congo-Brazzaville: Ministère des Affaires sociales - Plaidoyer pour l'adoption des textes en attente

Parmi les actions inscrites dans l'agenda de travail de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, le plaidoyer à faire pour l'adoption des textes en instance au niveau des chambres du Parlement afin de faire avancer certains dossiers en faveur des vulnérables.

Dans son discours d'orientation, délivré le 1er juin à Brazzaville, à l'endroit des cadres et agents du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa a souligné les grandes lignes du travail à réaliser. Politique nationale d'action sociale et son plan d'action 2018-2022, état des lieux des structures des affaires sociales et de l'action humanitaire sur toute l'étendue du territoire national, dialogue permanent avec le secteur associatif et syndical sont autant d'axes en direction desquels le travail sera orienté. « Les efforts déployés par mon prédécesseur seront consolidés », a-t-elle fait savoir.

En rappel, le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a pour missions de prévenir les catastrophes et crise humanitaire en jugulant leurs effets, répondre aux besoins de protection sociale des familles, groupes et communautés dans le but de faciliter la cohésion sociale...

La ministre Irène Mboukou-Kimbatsa est consciente des défis qui l'attendent et compte sur l'apport de tous les cadres et agents du département ministériel, des partenaires pour être à la hauteur des attentes.