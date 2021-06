Afrique de l'Ouest: BRVM - Les transactions boursières franchissent la barre des 5.000 milliards de FCFA

La valeur totale des transactions boursières opérées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi la barre des 5.000 milliards FCFA au terme de la journée de cotation de ce lundi 31 mai 2021.

Ces transactions se sont élevées à 5.185,012 milliards FCFA contre 221,153 millions FCFA la veille. Au cours de cette journée de cotation, le compartiment Obligations a été fortement sollicité par les investisseurs avec une valeur transigée de 4,934 milliards FCFA contre 250,472 millions FCFA pour celui des actions. Sur cette forte transaction, la ligne obligataire TPCI 5,75% 2019-2026 a été très sollicitée avec 500.000 titres échangés pour une valeur totale de 4,903 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 4.704,079 milliards FCFA contre 4716,464 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 12,385 milliards FCFA. Quant à celle du marché obligataire, elle s'est située à 6533,517 milliards FCFA contre 6535,566 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 2,049 milliards FCFA.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) baisse fortement de 1,45% à 130,70 points contre 132,62 points la veille. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a, aussi enregistré une baisse de 0,26% à 156,31 points contre 156,72 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 430 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,47% à 4.030 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,01% à 1.985 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,52% à 490 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,43% à .745 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : Sonatel (moins 3,50% à 13.800 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,24% à 1.345 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 1.400 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,08% à 1.175 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 600 FCFA).