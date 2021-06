Ile Maurice: Saisie de 269 kg d'héroïne - Komal Anand Ramdoo interpellé par l'ICAC

L'enquête se poursuit au sujet de la saisie de 269 kg de drogue à Pointe-aux-Canonniers. Komal Anand Ramdoo a été interpellé par l'ICAC dans cette affaire, ce mardi 1er juin. Une perquisition a été effectuée à son domicile et lors de laquelle un ordinateur portable, deux téléphones et des documents relatifs à ses transactions avec les membres de la famille Gurroby ont été saisis. Komal Anand Ramdoo est décrit comme étant un maillon important dans le «net worth» des suspects et il serait aussi le financier de plusieurs de leur projets/business.

Mis à part les frères Ritesh, Nitesh et Nitiraj (Niresh) Gurroby et Babul, leur père, un cousin était dans le collimateur de la brigade antidrogue (ADSU) de l'inspecteur Mohess de la Metropolitan Division. Nogesh Gurroby, 32 ans et plus connu sous le nom de Kishan, a été arrêté le vendredi 28 mai à son domicile à la Cité EDC à Grand-Baie.

Hier, il a été traduit en cour de Pamplemousses sous forte escorte policière sous une charge provisoire de «aiding and abetting the author of a crime in the means of facilitating the said crime - transportation of heroin with an averment of trafficking». Comme les enquêteurs ont objecté à sa remise en liberté, il est retourné en cellule policière.

Comment se trouve-t-il mêlé à cette affaire ? Les enquêteurs soupçonnent qu'il se trouvait dans le convoi qui a transporté la drogue trois jours avant la grosse saisie. Après avoir reçu des informations qu'il est un des complices recherchés, les policiers ont débarqué chez lui pour l'arrêter. Il ferait partie des quatre suspects que les limiers soupçonnent d'avoir pris part à la transportation de la drogue. Les trois autres sont toujours dans la nature mais leur arrestation ne saurait tarder.

Après la fouille chez Kishan Gurroby le vendredi 22 mai, qui n'a révélé rien n'incriminant sur place, les policiers passeront son portable au crible afin de trouver de nouveaux éléments d'informations qui seraient utiles pour faire avancer l'enquête. Ils doivent cependant attendre un ordre de la cour avant de pouvoir accéder aux données. Au fur et à mesure que les interrogatoires des suspects se font, des noms remonteront à la surface pour résoudre cette énigme.

Entre-temps, les enquêteurs attendent les résultats du FSL pour savoir qui conduisait vraiment la Fiat rouge du policier Kevin Joumont, arrêté par rapport au transport des 269 kg de drogue. Des noms de policiers ne cessent d'être liés à cette affaire. Selon nos informations, un officier de la Special Mobile Force, ami proche de Nitesh Gurroby, aurait été interrogé par les officiers de l'ADSU mais il aurait nié toute implication dans cette histoire et avoué n'avoir aucun lien avec ses transactions illicites.

Jusqu'à présent, après plusieurs arrestations dans cette enquête d'envergure, tous les suspects arrêtés nient leur participation.