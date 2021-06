Gabon: Covid-19 - Un atelier pour contourner la pandémie

La Ligue de Basketball de l'Estuaire a organisé le samedi 29 mai dernier un atelier de sensibilisation sur la pratique sportive en temps de crise sanitaire. Dirigeants, encadreurs et joueurs ont été édifiés sur plusieurs thèmes qui serviront à accélérer le retour sur les terrains.

Dans sa lutte contre le Covid-19, la LIBABE revoit ses plans, et veut contre-attaquer sur tous les compartiments de jeu. Et c'est à la faveur d'un atelier de renforcement des capacités que les responsables de ladite Ligue de Basket ont instruit leurs adhérents sur les règles à respecter en cette période pandémique. Un atelier de sensibilisation qui a non seulement permis aux apprenants de s'accommoder aux règles en vigueur mais surtout, de réduire les phases de contamination.

Axant leurs propos sur la connaissance du virus, les enseignants ont permis aux participants de comprendre et surtout d'apprendre un peu plus sur les mutations liées à la pratique de sport de la balle orange en période de crise sanitaire. Cette session de formation avait tout son sens puisqu'elle permettra aux panélistes de mieux lutter contre le coronavirus, et de voir dans quelle mesure reprendre du service sur les parquets dans les prochains mois.