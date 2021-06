Sénégal: Sédhiou / Lancement du 4e prix d'excellence du leadership local - Collectivités, journalistes et universitaires chercheurs au défi des bonnes pratiques !

L'ONG Enda ECOPOP, en partenariat avec le Programme national de développement Local (PNDL) et les associations d'élus locaux a procédé hier, lundi 31 mai, au lancement du 4e Prix d'excellence du leadership local (PELL). Ce prix est placé sous l'ancrage institutionnel du ministère des Collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Sont concernés les collectivités territoriales, les journalistes et communicants ainsi que les universitaires-chercheurs en vue des productions de qualité sur les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance dans le cadre du développement local.

Face à la presse hier, lundi, et juste après une séance d'information, le responsable de l'appui stratégique au niveau de l'ONG Enda Ecopop a déclaré : « nos équipes sont en train de faire le tour du Sénégal aujourd'hui pour rencontrer les autorités administratives, les directeurs d'agence régionale de développement, les élus locaux, nos partenaires des projets et programmes pour leur parler de cette 4e initiative qu'on a démarrée. La 1ere édition a démarré en 2018, la deuxième en 2019 et l'année passée, on a fait une édition numérique en raison de la prévalence de la Covid-19.

Cette année, nous comptons organiser la 4e édition au mois de septembre au Grand théâtre de Dakar et la remise du grand prix le 10 octobre à l'occasion de la Journée nationale de la décentralisation » a expliqué Abdoulaye Cissé. S'exprimant au sujet de l'objectif de cette activité, Abdoulaye Cissé a indiqué qu' « il s'agit essentiellement pour nous de promouvoir la bonne gouvernance locale, de montrer les innovations qui se font dans nos collectivités territoriales pour que l'événement soit une activité d'apprentissage par les pairs. Que ce soient les collectivités territoriales, les journalistes et communicants mais aussi les chercheurs-universitaires, c'est de préparer et de documenter leurs pratiques en termes d'innovations sur la gouvernance locale et le soumettre à compétition dans le cadre de ce programme ».

Le représentant des élus de la région de Sédhiou Ousmane Cissé et adjoint au maire de la commune de Marsassoum dit se réjouir de cette initiative « qui vise à promouvoir et à valoriser les bonnes pratiques dans nos jeunes collectivités territoriales. C'est une saine émulation qui va assurément booster les activités de développement.

Au demeurant, nous invitons tous les maires et élus à souscrire à cette compétition pour s'inscrire dans les modèles de réussite dans le cadre de la gouvernance participative de nos collectivités » a-til soutenu.