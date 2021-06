Maroc: Les nonuplés maliens ont quatre semaines et se portent bien

Les « bébés nationaux » comme on les surnomme au Mali vont bien. Une naissance multiple exceptionnelle puisque c'est la première naissance médicalement enregistrée dans le monde de neuf bébés issus d'une même grossesse. Leur maman, une Malienne de 25 ans, avait été transférée fin mars au Maroc pour être prise en charge. Nés grands prématurés par césarienne dans une clinique de Casablanca le 4 mai, les neuf bébés ont quatre semaines ce mardi 1er juin 2021.

Les neufs bébés se portent bien, ils respirent seuls, sans assistance. Ils ouvrent les yeux, gigotent un peu, chacun dans une couveuse. Ils sont nourris toutes les trois heures par une sonde.

La priorité pour leur pédiatre, Khalid Mseif, c'est de leur faire prendre du poids : « Il y en a un qui avait 500 grammes au départ. Là, il est à 800 grammes aujourd'hui. Et un autre qui faisait un kilo, il est à 1 kilo 300 grammes aujourd'hui. Donc on est de plus en plus confiants, de plus en plus sereins. Donc normalement, c'est bon, ça devrait aller progressivement. »

L'objectif, c'est atteindre environ deux kilos pour chaque enfant avant de sortir de la clinique, peut-être dans un mois si tout va bien. Leur maman, Halima Cissé, reprend des forces. Elle va les voir tous les jours et communique à distance avec le père, toujours au Mali.

« Chaque jour que Dieu fait, j'ai des nouvelles des enfants et leur maman aussi, explique le papa. Quand elle est au niveau du néonatal, là où il y a les enfants, elle m'appelle sur vidéo pour que je puisse les voir un peu. Les résultats sont positifs. Alors c'est bon. »

Abdelkader Arby attend toujours l'autorisation du Maroc pour voyager. Un déplacement qui est compliqué avec la pandémie de Covid-19. Il a hâte de rejoindre son épouse et leurs nonuplés.