Afrique: Pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire - Le classement des marques les plus utiles dévoilé

Le 11ème classement annuel Brand Africa 100 (Africa's Best Brands) 2021 vient de révéler les 100 marques les plus admirées et les plus utiles en Afrique et en Côte d'Ivoire en cette période de pandémie de Covid-19. La publication de cette liste, comme chaque 25 mai de l'année, pour cette 11è édition a eu lieu le 25 mai au Royal Work Club, au Plateau.

En Côte d'Ivoire la Rti et Nsia sont, respectivement, les marques de média et de services financiers les plus admirées. Elles rejoignent l'Oms, l'Unicef et l'opérateur téléphonique Orange. Le géant américain du sport, Nike et la société sud-africaine Mtn sont également présent sur la liste.

Du fait de sa présence en première ligne dans la lutte contre la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) est apparue comme la marque la plus admirée et perçue comme ayant été la plus utile pendant la crise sanitaire.

Dans la liste du secteur privé Mtn, qui a fait don de plus de 7 millions de doses de vaccin Covid-19 à 9 pays africains occupe la deuxième dans le Top 25 avant, les opérateurs multinationaux de téléphonie mobile en Afrique que sont Vodafone Group (N° 3), Orange (N° 4), Airtel (N° 6) et les marques de médias, Facebook (N° 10) et Dstv (N° 24). Ils ont joué un rôle déterminant dans la communication sur la pandémie et ont permis aux populations de rester connectés. La marque sud-coréenne Samsung, est en tête du classement en Afrique francophone, tandis que la marque française Orange est la marque française la plus admirée en Afrique.

Pour Kwame Senou, Vice-président d'Opinion et Public et Vice-président de la région Afrique francophone de Brand Africa, «Nous sommes ravis d'étendre notre travail de mise en valeur des marques d'Afrique francophone et de Côte d'Ivoire. En tant que région, nous avons du pain sur la planche pour inspirer les marques made in Africa, mais nous sommes encouragés par la force des marques locales en Côte d'Ivoire. Cette étude est un indicateur pour nous maintenir sur la bonne voie alors que nous construisons des marques made in Africa compétitives qui touche les habitants de l'Afrique francophone », a-t-il déclaré.

Thebe Ikalafeng, fondateur et président de Brand Africa et Brand Leadership a souligné que « l'Afrique peut et devra développer ses propres marques pour répondre aux besoins de son marché de consommateurs en pleine croissance ».

Dans son sillage, Karin Du Chenne, Chief Growth Officer pour l'Afrique et le Moyen-Orient chez Kantar, qui dirige l'étude de Brand Africa depuis sa création en 2010, a indiqué que malgré l'augmentation de la taille de l'échantillon et des pays étudiés « l'enquête continue de donner une image très cohérente d'un paysage de marques continentales en constante évolution et des marques qui seront le moteur de la transformation africaine ».

Dans une année définie par la Covid et son impact sur les vies et les moyens de subsistance, cette année, l'enquête Brand Africa réalisé dans un contexte de pandémie de Covid-19 a révélé que les marques africaines ont conservé leur part de 13% dans le Top 100 des marques les plus admirées en Afrique. L'enquête 2021 a été menée entre mars et avril 2021. Elle a donné lieu à plus de 80 000 mentions de marques et plus de 3 500 marques uniques.