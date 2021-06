Sénégal: Finance publique - Baisse des recettes budgétaires au 1er trimestre

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), les ressources, constituées de recettes budgétaires chiffrées à 486,9 milliards de fcfa et de dons estimés à 10,4 milliards de f cfa , se sont contactées contractées de 8,8% à la fin du premier trimestre 2021.

La Dpee explique cette situation par la contraction des ressources, imputable aussi bien aux recettes budgétaires qu'aux dons. Pour les recettes budgétaires, les recouvrements ont enregistré une baisse de 24,5 milliards (-4,8%) imputable au repli des recettes non fiscales (-9,2%) et des recettes fiscales (-4,6%).

En effet, ces dernières, évaluées à 471,3 milliards, ont baissé de 22,9 milliards en liaison, notamment, avec le fléchissement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, de la TVA intérieure hors pétrole et des taxes spécifiques qui se sont amoindris respectivement de 11,8 milliards, 7,2 milliards, 19,2 milliards et 8,7 milliards pour se situer à 63,7 milliards, 85,5 milliards, 51,4 milliards et 32,7 milliards au cours du premier trimestre 2021.

Par ailleurs, note la Dpee, les droits et taxes mobilisés par la Douane, notamment la TVA import (83,7 milliards) et les droits de porte (53 milliards) ont suivi la même tendance avec des baisses respectives de 5,1 milliards (-5,7%) et 2 milliards (-3,6%).

En outre, les taxes rapatriées (PSE et COSEC), estimées à 7,3 milliards, se sont contractées de 0,9 milliard, en glissement annuel. En revanche, les droits d'enregistrement (14,8 milliards) et le FSIPP (33,7 milliards) ont atténué cette tendance baissière avec des hausses respectives de 2,4 milliards (+19,1%) et 27,1 milliards (+406,8%).