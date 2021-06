Sénégal: Tournée économique du président Sall endeuillée - Trois envoyés spéciaux de leral, tués dans un accident sur la route de Kédougou

L'étape de Kédougou de la tournée économique du chef de l'Etat Macky Sall dans le Sénégal Oriental a été endeuillée par un accident mortel sur la route du Parc Niokoloba hier, lundi 31 mai 2021. Il s'agit de l'équipe de reportage du site Leral.net (Leral Tv) dont trois (3) collaborateurs ont perdu la vie et deux (2) autres blessés dans une collision entre leur véhicule et un camion.

«Le Groupe Leral, à sa tête son Président Directeur Général, Dame Dieng, vous fait part du décès accidentel de son équipe sur la route du Parc Niokoloba, lors de la tournée économique du Chef de l'Etat, Macky Sall, ce lundi, dans la matinée». C'est le site d'information Leral.net qui poste ainsi la triste nouvelle du décès, dans un accident de la circulation, de membres de son équipe de reporters et de leur chauffeur dépêchés pour la couverture médiatique de la tournée économique du président de la République, Macky Sall, qui a démarré depuis samedi, dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. Abou Mamadou Sy (journaliste), Yoro Mamadou Diallo (Cameraman) et Ousmane Ndiaye (chauffeur) font partie des victimes. Thierno Kane (journaliste) et Amina Sow sont les deux (2) seuls survivants. La voiture de l'équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion.

L'état de voiture de type 4X4 de marque Hyundai informe à suffisance sur l'ampleur de la collision qui n'a laissé aucune chance de survie aux victimes. Immédiatement alertés, les éléments de la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux, pour faire les constats et apporter les premiers secours aux blessés. L'un des blessés se trouverait dans un état critique et a été évacuée d'urgence à l'hôpital. Aussi les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda. A travers Sud Quotidien, le Groupe Sud Communication présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au Groupe Leral et à toute la presse sénégalaise et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le président de la République, Macky Sall, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l'accident de l'équipe de reportage de Leral.net, au Groupe et sa Rédaction et à l'ensemble de la presse Sénégalaise. «Suite à l'accident sur la route de Kédougou qui a coûté la vie à trois (03) journalistes du site d'information Leral.net et fait deux (2) blesses, en fin de matinée, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, présente ses condoléances les plus attristées à l'Administrateur du Groupe, M. Dame Dieng, à la Rédaction de Leral.net, aux familles des victimes et à l'ensemble de la presse sénégalaise. La voiture de l'équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion. Immédiatement alertés, les éléments de la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire les constats et apporter les premiers secours aux blessés. Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour la prise en charge rapide des blessés à l'- hôpital régional de Tambacounda, et leur évacuation à Dakar», liton dans un communiqué signé le ministre Porte-parole et Coordonnateur de la Communication de la Présidence de la République, Seydou Guèye.

Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (Synpics), s'incline devant la mémoire des disparus de l'accident qui a coûté la vie à trois (3) collaborateurs de Leral.net et fait deux (2) autres blessés, et présente ses condoléances les plus émues à leurs familles respectives ainsi qu'à toute la corporation. Tout en saluant la promptitude annoncée de la prise en charge médicale des blessés de cet accident, le Synpics invite les équipes engagées pour la couverture médiatique de la tournée économique du chef de l'Etat Macky Sall à plus de prudence.

Le SYNPICS s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances les plus émues à leurs familles respectives ainsi qu'à toute la corporation. Les Professionnels de l'Information et de la Communication réitèrent leur solidarité agissante à l'administrateur du groupe Monsieur Dame Dieng.

Le Synpics salue la promptitude annoncée de la prise en charge médicale des blessés de cet accident et invite les médias engagés à la couverture de cette activité à faire preuve de prudence», lit-on dans un communiqué signé, pour le Bureau exécutif national (BEN), le Secrétaire général (SG) du Synpics, Bamba Kassé, parvenu à notre Rédaction hier, lundi 31 mai 2021.