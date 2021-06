Sénégal: Bambey / Rencontre préparatoire de renouvellement de ses instances - Le Conseil national de la maison des éleveurs dévoile ses projets

Le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal veut renouveler ses instances dans un climat apaisé, concerté et dynamique. Le responsable suivi évaluation du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal a rencontré lundi les délégués des différentes communes de Bambey. Il s'agit, selon Ismaila Sow Jr, de partager avec eux les différents projets initiés par le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal dont le projet sous régional financé par la Cedeao, à travers l'agence régionale de l'agriculture et de l'alimentation (Ara).

Une rencontre préparatoire du renouvellement des instances du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal s'est tenu ce lundi au centre national de réinsertion des personnes handicapées de Bambey .Il s'agissait de discuter avec les différents délégués venus des différentes communes du département de Bambey sur les orientations de cette structure liées au renouvèlement des instances mais aussi sur les différents projets initiés pour le développement et le renforcement des capacités mais aussi le renforcement des exploitations des éleveurs.

Ismaila Sow Junior, le responsable suivi évaluation du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal explique : « cette rencontre rentre dans le cadre du programme d'information et de sensibilisation initiée par le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Elle s'inscrit également dans le cadre de ses orientations qui vont de pair avec le renouvellement de ses instances de base ainsi que l'instance nationale.

Ainsi, nous sommes obligés de nous déplacer à travers plusieurs territoires. Sept régions ont été déjà sillonnées. Nous sommes en train de continuer cette information et cette sensibilisation au niveau des membres qui sont dans les différents départements de ces régions pour leur permettre de savoir les contenus des textes, orientations, statuts et règlements qui régissent le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal ».

Et de poursuivre : « Ce qui va participer à un climat de concertation et de solidarité comme défini dans les objectifs du CNMDE pour arriver à un renouvellement apaisé, un renouvellement concerté ,un renouvellement dynamique en faveur des éleveurs ».

Dans la foulée, il relèvera : « on a échange, on a discuté. On a parlé du contenu de ces textes-là. Nous avons également parlé des orientations des projets qui vont à l'endroit des éleveurs qui sont initiés par l'organisation nationale et qui vont participer au développement et au renforcement des capacités mais aussi au renforcement des exploitations des éleveurs, à la redynamisation et au rayonnement de ses instances de base telles que les départements, les communes et les régions.

Au-delà des renouvellements, il y a des projets qui touchent au renforcement des capacités en termes de formation, de transformation, de commercialisation de leurs produits. Il y a également un autre projet financé par la Cedeao à travers ARA (Agence régionale de l'agriculture et de l'alimentation) que nous devons démarrer tout prochainement.

C'est un projet qui regroupe le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'ivoire pour le commerce du bétail. Il s'agira d'acheter du bétail dans ces pays-là dits sahéliens et de les vendre dans les pays côtiers en sachant que les pays sahéliens sont le Mali et le Burkina et les pays côtiers le Sénégal et la Côte d'Ivoire.