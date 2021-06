Sénégal: Offre de formation supérieure en technologie - Le groupe BEM renforce ses stratégies

Soucieux d'offrir aux étudiants sénégalais et africains en général une nouvelle offre de formation dans les sciences de l'ingénierie, Le groupe Bem a mis en place la gamme Bem school of technology destinée aux métiers Informatique et Technologies Numériques, Bâtiment et Travaux Publics, Energies.

Cette nouvelle offre est le fruit d'un partenariat avec la prestigieuse école d'ingénieurs Junia créée en 1885 à Lille (France). « Le choix de Dakar et du paysage sénégalais, s'explique par son positionnement d'école de technologie avec une double approche de professionnalisation technologique et en même temps de capacités à poursuivre des études d'ingénieur », a expliqué Thierry Occre, directeur de Junia. Il ajoute : « Nous vivons une période de transition fulgurante et on voit bien la pénétration des technologies, la modification des chaines de valeur dans toute l'industrie.

Et c'est bien pour ça qu'on vient apporter, en relation Bem Tech, notre expertise sur le sujet de transition d'ingénierie, de digitalisation, de transformation des industries. Tout ceci participe à l'apport économique à travers des formations de pointe pour les futurs dirigeants du pays ». Anne Catherine Guitard, directrice du développement de Junia dira pour sa part : « Trois éléments nous ont motivé. D'abord parce que nous sommes convaincus que c'est l'Afrique qui va pousser la croissance du monde, une longue amitié avec le Pdg de Bem et enfin un besoin des entreprises sénégalaises exprimé à plusieurs occasions».

Pape Madické Diop, président directeur général de Bem a fait savoir à son tour : « Bem Tech vient compléter l'offre de formation supérieure de technologie du groupe Bem. Cette école, nous l'avons créée et structurée avec Junia qui est une école de haute technologie créée en 1885 en France ». Donc, « une école plus que centenaire avec laquelle nous avons mis sur pied cette offre de formation destinée aux étudiants sénégalais et africains en général ».

Bem Tech proposera dès la rentrée, un Bachelor en Sciences & Technologies en 3 ans. Le programme accessible avec un baccalauréat scientifique, permettra aux étudiants de se spécialiser dans les domaines de l'informatique, du numérique, du Btp et des énergies.