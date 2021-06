Togo: 1500 jeunes plants mis en terre sur le territoire communal de Bè Afédomé

Publié le mardi 1er juin 2021, par Gabinho

Devenu une tradition au Togo depuis 1977, et institué par le défunt Chef de l'Etat togolais, Eyadéma Gnassingbé, le 1er juin "journée nationale de l'arbre" a été une nouvelle fois honoré ce jour au Togo, en vue protéger l'environnement et de porter un coup aux effets du réchauffement climatique.

Pour demeurer fidèle à cette tradition, la commune Golfe 1 Bè Afédomé avec à sa tête, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, ses adjoints ainsi que leurs proches collaborateurs, ont donné un cachet particulier à l'évènement ce jour en mettant en terre sur trois sites différents (Chateau d'Eau de Bè, Klobatèmé et les bordures du 4ème Lac) et en mettant à disposition des CDQ, 1500 jeunes plants.

Pour leur part, le Maire Gomado et ses collaborateurs étaient dans l'enceinte du Château d'eau de Bè pour la mise en en terre des plants pour préserver l'environnement et sauvegarder la biodiversité.

« Vous savez que la journée de l'arbre a commencé en 1977. Pour la première fois, le président feu Gnassingbé a lancé cette opération suite à une grande sécheresse qui a sévi à cette période et depuis là, les Togolais ont pris l'habitude de mettre un plant en terre afin de maintenir la biodiversité et protéger l'environnement. Le déboisement est un phénomène qui gangrène la biodiversité de surcroît une des causes du changement climatique », a indiqué M. Gomado avant de poursuivre avec les actions nécessaires à mener pour arriver au résultat escompté à travers de telles opérations.

« Quelque soit le cas c'est un évènement à encourager et pour avoir un meilleur résultat, il faut un suivi de ces plants. Ainsi, au niveau de notre commune, la brigade verte est appelée à suivre les plants mis en terre afin qu'on instaure d'ici 1er juin 2022 un espace vert. C'est la chose la plus fondamentale à maintenir », et d'ajouter, « si nous ne sommes pas au niveau de la forêt sacrée de Bè (Le site reboisé le 1er Juin 2020, ndlr) aujourd'hui c'est que nous avons eu de bons résultats, donc il faut se référer aux autres sites ».

Pour rappel, pour cette 44ème édition de la journée de l'arbre, ce sont 1500 plants que la Mairie de Golfe 1 projette mettre en terre avec le concours des administrés et des responsables des CDQ (Comité pour Développement du Quartier). Concernant le suivi des plants mis en terre sur les différents sites, la Brigade Verte se chargera du site de château de BE, et pour la réserve de Klobatèmé le Comité Villageois de Développement, et pour le 4ème Lac une association et une ONG se sont engagées.