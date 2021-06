Sénégal: Tribunal des flagrants délits de Dakar - Pape Ndiaye écope d'un an dont 3 mois ferme

Pape Ndiaye est fixé sur son sort. Le journaliste chroniqueur judiciaire à Walf Tv est condamné à un (1) an dont 3 mois de prison ferme. Le Tribunal des flagrants délits de Dakar en a décidé ainsi, dans son verdict du procès, déclarant le journaliste coupable du délit d'escroquerie, hier lundi.

Un (1) an dont 3 mois de prison ferme. C'est le verdict du procès de Pape Ndiaye, journaliste et chroniqueur judiciaire à Walf Tv. Il a été condamné hier, lundi 31 mai 2021, à cette peine par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Même si le juge n'a pas suivi le réquisitoire du Procureur, qui a requis une peine d'un an ferme, le journaliste, en détention depuis le 12 mai, va donc rester en prison, à cause des 3 mois de réclusion.

Appelé à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, le journaliste a nié les faits à lui reprochés. Mieux, il a insisté sur le fait qu'il s'agit d'un prêt et qu'il ne s'est jamais engagé à faire libérer qui que ce soit, contrairement aux accusations de la partie civile qui a soutenue être «escroquée» d'un montant de 500 000 FCFA, moyennant une intervention pour la libération d'un proche. Toutefois, le parquet reste convaincu que Pape Ndiaye a usé de moyens frauduleux pour encaisser l'argent. "

Le Procureur a motivé sa position par le fait que des remises de sommes d'argent ont eu lieu dans le bureau du prévenu. Et de relever les échanges sur WhatsApp entre Pape Ndiaye et la dame Ndèye Awa Ndir, réclamant son argent (500 000 F CFA) au prévenu. Ce que Pape Ndiaye n'a pas maqué de balayer d'un revers de la main. A en croire le journaliste, non seulement «ce message sur WhatsApp n'a rien à voir avec la promesse de faire libérer quelqu'un», mais aussi et surtout «des messages intermédiaires ont été supprimés». De son côté, Me Moussa Sarr, l'un des conseils du prévenu n'a pas manqué de s'interroger sur le refus de la demande de médiation, indiquant qu'il s'était présenté avec la somme de 1,5 millions F CFA pour les remboursements.

Et son confrère, Me Abdoulaye Tall, dans sa plaidoirie, de souligner que «le procès pénal est un procès de certitude». En ce sens que, note-il, en matière pénal, quand il n'y pas de fait, il n'y a pas d'infraction. Suffisant pour que la robe noire, trouve que «les propos utilisés par Mme le Procureur ne sont pas suffisants pour parler d'escroquerie».

C'est pourquoi il plaidera «de rendre justice à Pape Ndiaye. J'ai comme l'impression qu'il y'a de l'acharnement dans cette affaire», ajoute Me Tall. Malgré tout, le dans son délibéré, le Tribunal reconnaîtra Pape Ndiaye coupable du délit d'escroquerie, avant de le condamner à un (1) an dont 3 mois de prison ferme. A noter que lors du procès du journaliste, en détention depuis le 12 mai, les parties civiles se sont désistées. Il s'agit de Ndèye Awa Ndir et une autre personne qui s'était signalé suite à son arrestation, réclamant la somme d'un million F CFA.