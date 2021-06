Afrique: Coopération militaire - Les USA renforcent les capacités de l'armée de l'air du Sénégal

Le général de brigade Christopher Ireland, chef d'état-major des Forces aériennes européennes et des Forces aériennes africaines des États-Unis (Usafe-Afafrica), a dirigé, du 25 au 28 mai 2021, à Dakar et à Thiès, une équipe d'aviateurs pour une mission de développement des forces avec l'armée de l'air sénégalaise. Selon un communiqué de presse, les missions de développement des forces renforcent les relations d'AFAFRICA avec des partenaires comme le Sénégal et constituent une plateforme inestimable pour le partage d'idées et de meilleures pratiques afin d'améliorer les capacités essentielles.

« Ce programme nous donne l'occasion de partager des idées sur la façon de répondre aux menaces actuelles et de surmonter divers défis du point de vue du renforcement des capacités institutionnelles », a déclaré M. Noel Fachi, responsable du programme de développement des forces de l'Usafe-Afafrica. « Obtenir de nouveaux avions et d'autres

matériels est important, mais si les systèmes fondamentaux de gestion du personnel et des ressources ne sont pas en place, avoir le meilleur équipement ne sera pas suffisant pour maintenir efficace une force », a-t-il dit.

Tout au long de la semaine, une équipe de sept aviateurs d'Afafrica a animé plusieurs discussions avec leurs homologues sénégalais sur des sujets tels que le leadership, les compétences aériennes, les processus administratifs, la doctrine et la gestion du personnel. Ces ateliers ont créé un environnement permettant aux partenaires de se réunir afin de développer des compétences essentielles pour résoudre les problèmes qui se posent actuellement dans la région.

« La relation entre l'armée de l'air sénégalaise et l'armée de l'air américaine est importante à différents égards, mais surtout en ce qui concerne le soutien américain à la formation de nos aviateurs », a déclaré le général de brigade Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise. Il a rappelé avoir fait plusieurs formations aux États-Unis, comme beaucoup de ses camarades non sans souligner que ce partenariat est très important pour le Sénégal.

Depuis 2017, les aviateurs d'Afafrica ont mené des missions de développement des forces avec l'armée de l'air sénégalaise. En plus des aviateurs d'Afafrica qui se rendent au Sénégal, les aviateurs sénégalais se sont rendus à deux reprises sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, pour des missions de développement des forces.

« Ce que j'ai vu se renforcer cette semaine, c'est que les expériences d'entraînement partagées ont un impact durable. Notre activité comporte des éléments fondamentaux que nous partageons tous, de sorte que lorsque les choses risquent de devenir difficiles, nous pouvons nous appuyer sur ces expériences. Lorsque nous aurons besoin d'être là les uns pour les autres dans un moment difficile, ce ne sera pas la première fois que nous nous voyons », a déclaré M. Ireland.

L'armée de l'air sénégalaise vise à doubler sa taille au cours des cinq prochaines années, un objectif auquel la mission de développement des forces apportera un soutien essentiel grâce au partage d'outils et de pratiques importants pour la fidélisation, le recrutement et la gestion générale des forces.

L'équipe a visité un centre de développement de l'enfant sur la base et a fait don de plus de 2 500 masques de qualité médicale pour aider à la lutte continue contre la Covid-19.

L'Usafe-Africa mène des missions de développement des forces dans 28 pays d'Europe et d'Afrique afin d'habiliter les nations alliées et partenaires par le développement de capacités fondamentales et de relations durables.