Sénégal: Tournée économique dans le Sénégal Oriental - Les populations satisfaites des réalisations de Macky Sall

C'est dans une ambiance teintée de forte émotion, suite au décès des journalistes du groupe de presse en ligne Léral.com que le Président de la République Macky Sall a lancé le projet d'électrification des 2000 villages de la commune de Tomboronkoto, le château d'eau de Kédougou puis le début des travaux de Promoville à Kédougou et enfin l'inauguration de l'hôpital régional Amath Dansokho.

La commune de Tomboronkoto, située à 80 km de Kédougou, ainsi que ses populations sont confrontées à la lancinante question de l'électrification. Avec des températures atteignant les 47° en été, les populations achètent souvent les bacs de glace à 500 francs surtout au mois béni de Ramadan. C'est dire qu'avec le lancement du projet pour l'électrification de 2000 villages de ladite commune, toute chose devant permettre aux populations locales de sortir de leur calvaire. Hier, lundi 31 mai, le Président de la République Macky Sall a ainsi lancé le projet d'électrification des 2000 villages de la commune de Tomboronkoto.

Dans la deuxième étape de sa tournée, le Président Macky Sall s'est rendu à l'usine d'eau d'une capacité de 2000m3. Il faut dire que l'accès à l'eau potable commence à devenir un vieux souvenir, à en croire les habitants croisés aux abords du marché central. Par la suite, le cortège présidentiel s'est dirigé dans la commune de Kédougou pour le démarrage officiel des activités de la voirie qui rentrent dans le cadre de Promovilles. Ce faisant, le Président Macky Sall comptait tenir sa promesse faite quant à l'employabilité des jeunes. D'un montant de 5,4 milliards, Promovilles dans son étape de Kédougou s'est fixé comme mission d'améliorer la mobilité urbaine avec la construction de 5, 5 km de voirie et l'emploi de 3000 jeunes dans le projet « Xeyu Ndaw Ni ». Il est aussi question pour Promovilles de réduire le coût et le temps des déplacements, le désenclavement de certains quartiers, le renforcement du système d'assainissement, le renforcement de la sécurité des personnes et des biens à travers l'éclairage public avec l'installation de 275 lampadaires et l'amélioration du cadre de vie.

De là, le Président de la République et les autorités locales se sont rendus à Dimboli pour l'inauguration de l'hôpital Amath Dansokho. D'une capacité de 150 lits, il permettra aux patients de bénéficier de services en dermatologie, Orl, chirurgie orthopédique, chirurgie générale, gynécologie, cardiologie, pédiatrie. De niveau 2, cet imposant bâtiment dispose de scanner pour les examens, d'Imagerie par résonnance magnétique (IRM).

Après ces étapes, il a été question d'un diagnostic et d'un bilan des réalisations faites par le Président de la République. Prenant la parole en premier, le maire de Kédougou El Hadj Mamadou Cissé a souhaité la bienvenue aux autorités. A sa suite, Fodé Keita, Maire de Dimboli, localité abritant l'hôpital régional, a fait part de toute la joie que sa commune éprouve d'abriter un tel joyau, car le transport des malades vers Tambacounda ou Dakar va devenir un vieux souvenir. Néanmoins, il a émis des inquiétudes quant au recrutement d'un personnel qualifié tout en exhortant les futurs employés à prendre soin de l'infrastructure hospitalière.

De plus, M. Keita a également émis le vœu que la route Kédougou-Fongolimbi soit bitumée, mais aussi le raccordement au réseau électrique. Quant au fils de Amath Dansokho, Alcaly Dansokho, il a été touché par l'attention portée en son père. Pour sa part, Lesseyni Et, président du Conseil départemental a magnifié les réalisations du Président Sall. Ainsi dirat-il que « de 2012 à 2021, vous avez complètement changé le visage de Kédougou à travers vos réalisations. Kédougou est en train de sortir de l'isolement grâce au bitumage de la route Salémata-Kédougou. Kédougou avait soif mais vous venez de ranger cette mésaventure aux oubliettes ». Quant au Président M. Macky Sall, il s'est incliné devant la mémoire des journalistes de Leral.Net disparus dans le tragique accident sur l'axe Tambacounda -Kédougou. Revenant sur son périple lors de son voyage jusqu'à Salémata, à Ethiolo, Dimboli pour solliciter le vote des Sénégalais en 2012, M. Macky Sall dit être « préoccupé depuis cet épisode au désenclavement de la région ». Pour pallier la difficulté de l'accès à « l'eau, nous avons mis en phase ce projet financé entièrement par le gouvernement du Sénégal à hauteur de 11milliards, la route de Bandafassi flambant-neuf de 42 milliards, le démarrage du Promovilles avec la réalisation des voiries »

D'AMBITIEUX PROJETS EN GESTATION

Par ailleurs, le Président Macky Sall a promis le bitumage de la route menant vers l'hôpital Amath Dansokho et la construction dès le deuxième trimestre de 2022 d'un aéroport en vue de faciliter le déplacement vers Kédougou mais aussi l'érection des centrales solaires pour l'autonomisation des hôpitaux. Conscient que l'accès aux soins de santé est un droit, le président de la République a instruit ses services compétents de veiller à ce que « les spécialistes recrutés restent sur place au moins pendant 5ans dans la localité de service », car martèle-t-il, « il n'est pas question de ne pas les trouver ici pendant qu'à Dakar, nous avons une pléthore de médecins. J'exhorte la direction et le personnel à veiller à la bonne marche de cette infrastructure ».

LE PROGRAMME D'ACCES UNIVERSEL A L'EAU ET A L'ELECTRICITE «EN MARCHE»

Le programme de généralisation de l'accès à l'eau et à l'électricité est "en marche" dans le pays, a souligné, lundi, le président Macky Sall. "Ce que nous devrons retenir, c'est que l'accès universel à l'eau et à l'électricité est en marche" au Sénégal, a déclaré le chef de l'Etat à l'étape de Tomboronkoto (Kédougou) d'une tournée entamée samedi à Kaffrine, dans le centre du pays. A Kédougou, une région du SudEst du Sénégal, Macky Sall a lancé, à partir du village Tomboronkoto, un programme d'électrification de 2. 000 villages et procédé à la mise en service du réseau électrique de trois villages. "Aucune localité ne doit avoir de problème à accéder à l'électricité. Nous sommes sur la bonne voie. Tout le monde ne peut pas avoir l'électricité le même jour", a affirmé Macky Sall. Il a fait part de l'existence de plusieurs projets d'électrification non sans rappeler que la préparation de leur mise en oeuvre prenait souvent du temps. "Tomboronkoto fait partie des 136 villages à électrifier par le Programme d'urgence communautaire (PUDC) dans le cadre du programme d'électrification de 2.000 villages. Il nous reste 321 localités pour que Kédougou atteigne l'accès universel à l'électricité", a fait savoir Macky Sall. Il a annoncé d'autres projets d'électrification à Kédougou avec le PUDC et la Banque islamique de développement (BID). "Avec ces projets d'électrification, Kédougou fera partie des premières localités à atteindre l'accès et la couverture universelle à l'électricité", s'est réjoui le président de la République. Le projet d'électrification de 2.000 villages intitié dans le cadre du Programme d'urgence et de développement communautaire (PUDC) vise à relever le taux de couverture sur le plan national.