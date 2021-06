Sénégal: Sédhiou / Marche des populations de Nimzatt pour l'électrification de leur localité - Excédés par l'obscurité à l'origine des agressions multiples, les habitants râlent !

Au moins une centaine de personnes arborant des foulards et brassards rouges ont marché hier, lundi 31 mai, dans le village de Nimzatt sur l'axe qui relie Sédhiou à Madina Wandifa pour réclamer l'électrification de leur localité. Dns un mémorandum lu par leur porte-parole, les manifestants expliquent que l'absence de ce service est à l'origine des nombreux cas de vols et d'agression dans le village et interpellent le chef de l'Etat Macky Sall à trouver une solution à leur mal.

Les populations du village de Nimzatt dans la commune de Koussy ont marché sur une distance de trois cent mètres au moins sur l'axe qui relie Sédhiou à Madina Wandifa dans les environs de leur localité. Par cette manifestation publique de rue, ces populations, toutes couches sociales confondues, réclament à tue-tête l'électrification de leur village surplombé par des câbles électriques.

Par la voie d'un de leurs porte-parole Moriba Keïta, ils ont produit un mémorandum qui sollicite ce service public ! « Nous, populations de Nimzatt, commune de Koussy et arrondissement de Diendé dans le département de Sédhiou, avons décidé d'organiser cette marche pacifique pour réclamer l'électrification de notre village. Cette situation affecte sérieusement le développement social et économique de cette localité ».

Moriba Keïta de poursuivre : « Nimzatt bien que surplombée par des câbles de la moyenne tension de la Senelec, reste toujours plongée dans l'obscurité. Et comme l'obscurité rime souvent avec l'insécurité, nous sommes régulièrement victimes de vols de bétail et autres formes d'agressions. Nous interpellons le chef de l'état Macky Sall pour prendre à bras le corps ce problème ».

Fatou Diop, une dame très engagée dans les questions de développement de la zone et « Bajénu Gox » (NDLR femme leader et assistante sociale en santé communautaire) à Nimzatt souligne que « l'absence du courant électrique ici nous cause beaucoup de tort. Outre les vols et les agressions, c'est une peine pour nous de recharger nos téléphones portables.

Par endroit, des gens volent nos téléphones une fois isolés dans un coin pour faire le plein ». Manifestement très en colère, la dame ajoute : « pour amener nos céréales au moulin, c'est aussi impossible chez nous ici à Nimzatt. Trop, c'est trop.

Pis, on a vu des gens venir décharger un camion rempli de poteaux électriques ici pensant que c'était destiné à notre village alors que c'est pour les convoyer ailleurs. Cà, c'est de la provocation. Pendant le mois de Ramadan, nous souffrons pour avoir de la glace qui coûte le prix de l'or et loin d'ici. Au niveau de la case de santé, c'est un calvaire avec l'obscurité ambiante ».

A sa suite et lisant le mémorandum toujours, le jeune Moriba Keïta rajoutera que « Nous exprimons ici notre rasle-bol et notre indignation face à cette situation. Au nom de la justice et de l'équité, nous réclamons ce qui nous revient de droit ; c'est-à-dire l'électricité de Nimzatt ». Les manifestants qui arboraient des brassards rouges promettent de remettre çà si les nombreuses promesses ne sont toujours pas respectées dans les jours à venir.