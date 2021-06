Algérie: Le CNDH plaide pour la consolidation des acquis en matière des droits de l'enfant en Algérie

Alger — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a plaidé mardi à l'occasion de la Journée mondiale de l'Enfance pour la consolidation des acquis obtenus par l'Algérie en matière de protection de l'enfant et de ses droits conformément à la Constitution.

"Nous devons tous autant que nous sommes, Etat, société civile et citoyens, renforcer la protection de nos enfants dans un climat de paix et de dignité tout en leur assurant une prise en charge sanitaire et un enseignement de qualité" a indiqué le CNDH dans un communiqué rendu public à l'occasion de la Journée mondiale de l'Enfance célébrée le 1er juin de chaque année.

Le conseil a mis l'accent sur la nécessité de "consolider les acquis obtenus en matière de protection de l'enfant en lui permettant notamment de jouir pleinement de ses droits sans discrimination aucune conformément à la Constitution amendée en 2020 et à la convention des droits de l'enfant".

Le CNDH a préconisé "la poursuite de la réforme du système éducatif pour l'adapter aux méthodes modernes d'enseignement tout en veillant à inculquer les valeurs nationales authentiques aux enfants", ajoutant que des efforts "colossaux" ont été consentis par la communauté internationale en matière de préservation et de promotion des droits de l'enfant, lesquels ont été couronnés par la signature de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant le 20 novembre 1989, ratifiée par l'Algérie le 19 décembre 1992, rappelle le communiqué.

La journée de l'enfance placée cette année sous le thème "Investir dans le jeune enfant c'est investir dans l'avenir", se veut une occasion pour réaffirmer l'engagement à la protection des droits de l'enfant algérien sans aucune discrimination.

Il convient de noter que, le 20 novembre 1954, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté deux documents consacrant la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989.

Vu que la célébration de la Journée mondiale de l'Enfance en Algérie et dans le monde coïncide cette année avec la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et ses répercussions sur le moral du grand public et des enfants en particulier, le CNDH n'a pas manqué de souligner "l'importance de prendre soin notamment des enfants jeunes et moins jeunes", appelant tous les acteurs institutionnels et autres à redoubler d'efforts pour promouvoir et consolider leurs droits et les protéger de toutes les formes de violence et fléaux.