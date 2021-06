Cameroun: Foire de l'innovation paysanne de Yaoundé - 14 promoteurs primés

Des récompenses remises le 29 mai dernier au cours de la cérémonie de clôture de cet évènement, présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Gabriel Mbairobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) a présidé le 29 mai dernier à Yaoundé, la cérémonie de clôture de la première édition de la Foire de l'innovation paysanne au Cameroun. Cette foire dont le thème était « Innovation paysanne en agriculture familiale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de changement climatique » a donné l'occasion, pendant trois jours, à 50 innovateurs agropastoraux issus des dix régions du Cameroun d'exposer les résultats de leur créativité. Parmi ces innovateurs, 14 ont reçu des enveloppes d'encouragement. « Cette enveloppe me permet d'aller de l'avant dans mes recherches. Je suis très content de cet apport du gouvernement », se réjouit Ernest Claude B, bénéficiaire, spécialisé dans la transformation de la peau de manioc.

La climatologie intelligente (des pots à double fond qui permettent de faire face à des sécheresses temporaires) ; des pesticides bio à base de plantes naturelles ; la production et le conditionnement de jus naturels sans technique particulière de conservation ; des techniques innovantes de conservation des oignons, sont autant d'innovations présentées lors de cet évènement. On a alors pu voir ce pisciculteur qui a su trouver des techniques pour élever du poisson d'eau douce de manière locale. En fait, au lieu d'importer les alevins, on peut en trouver dans les fleuves en procédant au système de captage par étangs de dérivation en créant un autre courant d'eau avec près d'une dizaine d'espèces. Pour ce qui est de leur alimentation, il suffit de faire une composition avec déchets de poissons, crevettes, fruits et autres aliments.

L'autre innovation présentée au cours de cette foire, émanait de la culture du champignon. Pierre Rodrigue Dina Bala, agriculteur explique que pour éviter de faire de l'agriculture sur brûlis et même d'aller à la chasse des terres fertiles, la culture du champignon peut bien se faire dans des bâtiments. « Le fait de cultiver dans les bâtiments permet d'augmenter le stock de biocarbone qui protège la biodiversité », explique le producteur. Josiane Ouadja, autre producteur a opté pour l'agriculture urbaine. L'innovation ici est qu'elle cultive des produits bio, notamment du persil, de la tomate, des oignons verts dans des pépinières contenues dans des boites ou autres ustensiles recyclés.

En clôturant l'évènement samedi dernier, le Minader s'est dit satisfait de cette première édition. « Nous sommes dans la décennie de l'agriculture familiale dont l'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Etant donné qu'au Cameroun, 80% de notre production est issue des exploitations familiales, nous ne pouvons que soutenir ce type d'initiative », a-t-il conclu.