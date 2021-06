Cameroun: La cure de jouvence

Après de longs mois d'hibernation, la sélection logée dans le groupe A, fortement rajeunie, va jauger son réel niveau au Cameroun.

En Tunisie, depuis près de trois mois, l'heure est à la régénération au sein de la sélection nationale féminine de handball. Neuf mois auparavant, il n'existait plus, ou presque d'équipe nationale. La Fédération se refusant d'investir le moindre kopeck sur l'ancienne équipe jugée vieille et à bout de souffle (six participations consécutives au Mondial de 2007 à 2017). C'est ainsi qu'une sélection new-look a été mise sur pied avec à sa tête Moez Ben Amor. Ce dernier a longtemps fait ses humanités au sein des sélections féminines jeunes.

Depuis son intronisation, le technicien a bâti une nouvelle équipe au sein de laquelle se retrouve de nombreuses vice-championnes d'Afrique juniors 2019. Un groupe ayant fière allure selon la presse locale et affichant une bonne complémentarité entre locales et professionnelles évoluant en Europe. Cependant, des voix s'élèvent contre la préparation de l'équipe vainqueur de la CAN à trois reprises (1974, 1976, 2014). Celle-ci n'a joué aucun match amical international compte tenu des restrictions et aléas liés à la persistance du Covid-19 à l'échelle planétaire. Jusqu'ici, les rencontres d'évaluation ont été livrées contre des sections jeunes de clubs masculins.