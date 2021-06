Gabon: OAPI - La protection des obtentions végétales au coeur d'un séminaire

Un séminaire national sur le système de "protection des Obtentions Végétales" s'est ouvert depuis le 31 mai à Libreville au Gabon. Ledit séminaire est initié par l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

Il s'inscrit dans l'accès à des semences de qualité qui constitue un véritable défi pour les paysans africains dans un contexte marqué par le changement climatique. Pour relever ce défi, selon les experts, il est nécessaire de mettre à leur disposition, un matériel végétal adapté à travers le système des obtentions végétales.

Plusieurs experts ont pris part au séminaire sur "La protection des obtentions végétales" qui se déroule depuis lundi 31 mai dans la capitale gabonaise. Ce séminaire se tient sous l'égide de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui a lancé le Projet de renforcement et de Promotion du Système de Protection des Obtentions Végétales (PPOV), avec le soutien financiers et technique de la commission de l'Union Européenne, de l'OEACP et des structures internationales compétentes en matière de variétés végétales.

Cette initiative, selon Vladmir Ludovic Mezui Ono, Chef Projet-PPOV, vise à renforcer la promotion du système de protection des obtentions végétales dans les 17 États membres de l'OAPI, en vue de stimuler la productivité agricole, d'assurer la sécurité alimentaire et de promouvoir le développement durable tout en donnant à l'agriculture des Etats membres, de meilleures chances d'être compétitive sur le marché local à tout le moins. "Ce séminaire aura pour objectif de sensibiliser les parties prenantes sur les mécanismes de protection et de valorisation des variétés végétales, et leur intérêt pour le développement de l'activité agricole du pays. Le séminaire permettra aussi de créer une synergie entre les différents acteurs du secteur privé et public du Gabon" explique le Chef Projet-PPOV.

Des experts et des acteurs nationaux se sont succédé tour à tour pour présenter leurs différents travaux. Des échanges entre eux ont nourri ce rendez-vous du donner et du recevoir.

Aussi, faut-il le souligner, la mise en œuvre du projet va stimuler la recherche agronomique dans les 17 États membres, par le biais du renforcement des capacités des centres de recherche, de la formation de la ressource humaine dans les Etats et de la sensibilisation.