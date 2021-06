Congo-Brazzaville: Parution - "Demain nous voici", nouvelle œuvre à la collection anthologie de la littérature congolaise

Dans une anthologie écrite par de jeunes auteurs s'exposent des mélanges multicolores en l'honneur du poète et écrivain Léopold Pindy Mamonsono.

Préfacé par Brice Arsène Mankou et une postface de Christina Lux, le collectif des auteurs en France de "Demain nous voici", paru chez l'Harmattan, revisite la beauté des textes, auxquels se mêlent la densité et la diversité des styles de chaque auteur de l'héritage reçu du poète et écrivain Léopold Pindy Mamonsono.

Non seulement ces jeunes ont clamé bien haut la splendeur de la poésie, le langage du verbe, mais ils ont également contribué à raviver le souvenir d'un poète, inspiré par la muse, transmetteur d'un message essentiel qui dépasse son propre entendement.

Il s'agit de : Christopher Jivot Bitouloulou, Luce Bénédicte Gangoué, Moyi Mbourangon, Amiral Kinz, Mc Axel Ouamabia, Gid Zola-Louzolo, Galant Ntiakoulou et Lysias Yoane Mylandou-Massengo.

Attentifs aux turbulences de leur époque, ils prennent conscience de leur futur. Ils raisonnent en se disant : Parce que les pages du futur se marquent à l'encre du présent. Parce que l'espoir ne se transmet que dans les actions entreprises, « Demain nous voici » est une révolution naissant d'une aventure pure et d'une volonté collective. Ils estiment que c'est un discours fédérateur et une sonnette d'alarme pour toute une génération qui s'endort dans le silence des lieux où crépite la misère des temps rageants. Et ils qualifient cette anthologie telle une ponctuation d'exclamations.

L'exclamation dans l'admiration d'une jeunesse qui lutte et ne croupit point face à l'adversité. L'exclamation dans l'exécration face à l'injustice.

