Afrique: Amicaux FIFA - Hector Cuper et les Léopards à Tunis pour affronter la Tunisie et le Mali

Après avoir signé son contrat de deux ans avec le gouvernement dont l'objectif est la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, le technicien argentin Hector Cuper conduit les Léopards à Tunis pour un stage de préparation assorti de deux matchs amicaux.

Le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), l'Argentin Hector Raoul Cuper, est déjà à pied d'œuvre quelques heures après la signature de son contrat. Dans un premier temps, il a modifié la liste des joueurs retenus pour le stade de deux semaines en Tunisie assorti de deux matchs amicaux Fifa contre les Aigles de Carthage de la Tunisie le 5 juin et les Aigles du Mali le 11 juin.

Sur la deuxième liste de trente joueurs, on retrouve des noms comme Chris Mavinga (FC Toronto/Canada) qui revient après presque un lustre, ainsi que Gianneli Imbula (Portimonense/Portugal), Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Chadrac Akolo (Paderborn/D2 Allemagne), Joël Kayamba (FC Viktoria Plzen/République Tchèque) et Yoane Wissa (Lorient/France). Par ailleurs, Hector Cuper a écarté Yannick Bolasie qui est à la recherche d'un club après la fin de son bail à Middlesbrough en Championship anglaise ainsi que son coéquipier en club Neeskens Kebano. Chancel Mbemba de Porto au Portugal est blessé, et Luyindama de Galatasaray en Turquie est à Kinshasa en lune de miel après son très récent mariage.

Les Léopards sont déjà à Tunis depuis le 30 mai pour le stage, avec à leur tête le sélectionneur Hector Cuper. Neuf ont fait partie de la délégation de Kinshasa, notamment les gardiens de but Baggio Siadi (JS Groupe Bazano), Brunel Efonge (Jeunesse sportive de Kinshasa) et Jackson Lunanga (Maniema Union), les défenseurs Ernest Luzolo Sita de V.Club, Arsène Zola de Mazembe et Nathan Idumba Fasika de Saint-Eloi Lupopo, le milieu de terrain Miché Mika du Mazembe, et les attaquants Lilepo Makabi de V.Club et Jonathan Bolingi Mpangi de Lausanne en Suisse qui était en séjour à Kinshasa. Six joueurs autres, apprend-on de Tunis, ont rejoint, le 31 mai, la tanière des Léopards directement dans la capitale tunisienne, dont Chris Mavinga, Fabrice Nsakala (Beziktas en Turquie), Yoane Wissa, Gédeon Kalulu (AC Ajaccio/L2 France), Samuel Moutoussamy et Walter Bwalya (Al Ahly/Egypte).

Neuf joueurs étaient attendus le 1er juin. Il s'agit de Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie), Gaël Kakuta (Lens/France), Paul-José Mpoku (Al Wahda/Emirats arabes unis), Ben Malango (Raja Casablanca/Maroc), Fabrice Ngoma (Raja Casablanca/Maroc), Dieumerci Mukoko Amale (El Difaa El Jadida/Maroc), Chadrac Akolo, Joël Ngandu Kayamba et Joël Kiassumbua (Servette de Genève/Suisse). Enfin, ce 2 juin, Cédric Bakambu (Beijing Gouan/Chine), Giannelli Imbula, le néo-international congolais Pelly-Ruddock Mpanzu (Luton Town/Championship Angleterre) et Enoch Inonga Baka (Daring Club Motema Pembe) qui a manqué le vol à cause de visa vont compléter le groupe à Tunis.