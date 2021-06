Congo-Brazzaville: Procession mariale - La 6ème édition consacrée à la paix, l'unité et la fin de Covid-19

La sixième édition de la procession mariale a eu lieu le 30 mai à Dolisie sous le patronage de l'administrateur apostolique du diocèse de Dolisie, archevêque coadjuteur de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, et du nonce apostolique, Mgr Francisco Escalante Molina.

Le mois de mai est considéré par les catholiques comme le mois marial. Pour sa sixième édition, la procession mariale a débuté à la paroisse St Michel Archange de Moupepe. Durant cinq heures, le cortège des fidèles de l'église catholique a sillonné les artères de Dolisie passant par les paroisses Moupepe, St Jean Paul 2, Notre dame de Fatima, St Jean Baptiste jusqu'à la cathédrale St Paul Apôtre où une foule immense était présente pour accueillir la vierge Marie à la place mariale. « La Sainte mère, notre maman Maria vient de visiter tous les quartiers de Dolisie.

Nous savons qu'elle a porté Jésus Christ lumière du monde dans tous les coins et recoins de Dolisie. Il n'y a aucun doute que c'est notre dame auxiliatrice patronne du diocèse de Dolisie qui nous a invités ici. Elle a voulu que nous poussions marcher avec elle dans un seul but, la paix, l'unité et la fin de Covid-19 », a déclaré l'administrateur apostolique du diocèse de Dolisie, archevêque coadjuteur de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou.

Avant d'ajouter que « l'humanité est face à une franche menace existentielle. Le virus de Covid-19 ne choisit pas sa cible, il avance sans sélection. Son implacabilité nargue encore le monde scientifique qui peine à le maîtriser provoquant ainsi un grandement d'inquiétudes dans l'humanité. Son impact sur les santés physiologiques, psychiques, économiques et même spirituelles est défavorable à la prospérité. Sans sous-estimé moult tentatives de solution préconisées çà et là, des hommes de prière se font le devoir de lever les mains vers le ciel pour accompagner les efforts humains dans la recherche d'une solution définitive. C'est le sens de l'appel du pape François qui a voulu dans sa lettre du 25 avril 2020 que des prières soient élevées au mois de mai, mois de la vierge Marie pour obtenir par sa puissante intercession la fin du coronavirus ».

Cette procession mariale s'inscrit dans la dynamique corroborant la parole de Jésus Christ dans Jean 5 : 5. « Sans moi vous ne pouvez rien faire »... « Comme nous l'avions mentionné des avancées importantes sont effectuées à travers des vaccins, mais cela n'est pas suffisant pour le moment. Voilà pourquoi, en plus des capacités de l'intelligence humaine et de notre collaboration aux efforts qui nous sont demandés, nous croyons du plus profond de notre cœur que si l'homme revient à Dieu par des comportements plus saints enracinés dans la foi, le triomphe lui sera servi. Mais pour cela il faut avancer avec patience en affermissant notre cœur », a souligné Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou..

Un concert en prélude à la procession

Obéissant au triptyque du cérémonial qui n'est autre que le concert, la messe et la procession mariale, en prélude à la procession mariale, il a été organisé un concert à la veille puis une messe en matinée, le jour même de la procession mariale. S'agissant du concert qui s'est déroulé à la cathédrale St Paul Apôtre de Dolisie, il a connu la participation de plusieurs chorales ( St Jean, St Jean-Paul II, Ô ma joie, St Michel, Les Séraphins, Schola populaire, St Charles Lwanga...)

« Ce concert est une manière de lier l'utile à l'agréable, d'intéresser chaque Dolisien et aussi chaque Congolais à comprendre qu'au-delà de nos petites misères nous pouvons vivre quelque chose de fort, la joie ; quelque chose de culturel à travers les chants de prière qui nous connectent avec Dieu et qui nous rappellent que nous ne sommes pas des misérables, des vivants, mais des vivants à l'image de Jésus Christ qui nous apporte le bonheur. Voilà le sens de ce chant de ce concert », a expliqué Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou.

Quant à la messe, elle a été unique et s'est déroulée dans toutes les paroisses du diocèse de Dolisie. La particularité de celle-ci a été à St Michel de Moupepe où il y a eu célébration de la confirmation par le nonce apostolique. Notons que cette messe a été animée par les Séraphins, la chorale St Michel et les Grégoriens.