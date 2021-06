Congo-Brazzaville: Transports routiers - Le pesage de Nkieni et Mengo lancé

Après la période de sensibilisation menée auprès des usagers, la Congolaise des routes (LCR) a inauguré officiellement le 1er juin la mise en service du pesage de Kieni à Louteté au péage de Mengo entre Brazzaville et Pointe-Noire en présence de Jean-Charles Lhommée, directeur général adjoint de la LCR et l'intersyndicale des transporteurs en commun.

En lançant officiellement la mise en fonction du contrôle des charges dans le sens Pointe-Noire -Brazzaville et en ouvrant les stations de pesage de kieni et Mengo, Jean-Charles Lhommée a souhaité qu'après la phase de sensibilisation menée auprès des transporteurs que cette mise en fonction du contrôle des charges soit le plus facilement intégrée dans le mode de fonctionnement des transporteurs au Congo.

Ce contrôle instauré par LCR, société concessionnaire qui assure la gestion de la route nationale 1(RN1), est destiné à préserver la route dans la durée et participe à l'amélioration de la sécurité des personnes circulant sur la RN1. « A compter d'aujourd'hui, la LCR va demander aux chauffeurs de camions de passer nécessairement par le pesage et se conformer à la limite de charge en vigueur dans la zone Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) », a dit Patrick Milandou, président de l'intersyndicale des transporteurs en commun.

Il a demandé à tous les usagers de prendre leurs dispositions au chargement car les véhicules en surcharge seront désormais susceptibles d'être verbalisés, conformément à la loi congolaise n°7-2004 (article 12 et 18.B). Ils devront alors décharger avant de franchir la barre de la gare de péage et poursuivre leur chemin. Seulement, comme les stations de pesage ne disposent pas de dépôt, ils seront donc obligés de repartir à leur lieu de chargement pour se conformer et respecter le tonnage autorisé.

C'est une bonne chose d'avoir des routes mais c'est mieux de les entretenir pour le bien de tous, a lancé le président de l'intersyndicale des transporteurs à l'endroit des usagers. La visite du pesage de Mengo a mis fin à l'activité.