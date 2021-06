Congo-Brazzaville: Education - La Russie envisage d'augmenter le nombre de bourses offertes aux Congolais

L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Gueorgui Tchepik, a annoncé le 1er juin à Brazzaville l'intention de son pays d'augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants congolais chaque année.

Le diplomate russe s'est exprimé à l'issue d'une audience avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel Adouki. « Depuis les trois dernières années, nous accordons 105 bourses aux étudiants congolais. Notre ambition avec Mme la ministre est d'augmenter ce nombre pour donner plus de bourses. Il y a beaucoup des Congolais qui voyagent chaque année pour aller étudier en Russie et nous tenons absolument à continuer et élargir ce genre de coopération qui est très important pour l'avenir de la République du Congo », a expliqué Gueorgui Tchepik.

Selon lui, outre les bourses offertes gratuitement dans le cadre de la coopération bilatérale, de nombreux Congolais partent étudier chaque année en Russie à leurs frais. Ce qui porte le nombre à trois cents personnes.

Edith Delphine Emmanuel Adouki et son hôte ont également passé en revue la coopération en matière de technologie. « Nous avons aussi certains volets en matière de haute technologie. Le volet de l'emploi de l'énergie nucléaire, parce que c'est l'agriculture et la médecine qui sont les bénéficiaires de cette coopération que nous tenons à lancer dans l'avenir... Pour commencer, nous devons faire de petites choses, mais qui sont très importantes dans l'agriculture et la médecine. Donc, la médecine comme l'agriculture contemporaine ont besoin des choses qui ne peuvent être faites qu'avec cette technologie nucléaire », a conclu Gueorgui Tchepik, précisant que l'enseignement supérieur et la technologie sont deux volets très importants de la coopération bilatérale entre le Congo et la Russie.