Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Lions Club initie une réflexion autour du leadership

En séjour de travail à Pointe-Noire, Serge Constant Ebene, gouverneur du District 403 B1, a animé le 29 mai 2021 une conférence-débat sur le thème : Leadership et service à nos communautés.

Cette activité avait pour objectif de présenter le Lions Club au public à travers son objet, les actions menées et son engagement à servir les communautés.

D'emblée, Serge Constant Ebene a posé la problématique par un questionnement pluriel: Quels sont les liens entre leadership et service à nos communautés, comment le leadership peut-il impacter sur le service à la communauté, comment et pourquoi l'on devient un leader d'impact communautaire ?

A ces interrogations, l'orateur s'est appuyé sur deux citations. I have a dream (J'ai un rêve) de Martin Luther King et « On ne peut aller bien loin dans la vie, si l'on ne commence pas à faire quelque chose pour autrui » de Melvin Jones.

Selon Serge Constant Ebene, le leadership est une confiance qui a été donnée par un groupe à quelqu'un pour un moment et pour un objectif collectif tandis que le leader est celui qui conduit des gens vers un objectif collectif pour l'intérêt du groupe. Des propos étayés par des exemples de trois leaders dont l'auréole mondiale dans le domaine ne se dément plus. Martin Luther King, qui s'est battu pour l'égalité des races, Nelson Mandela, en prônant la résistance active contre l'oppresseur, Mahatma Gandhi qui a lutté pour l'indépendance de sa Nation par la non-violence. Trois grands leaders au dénominateur commun : se battre pas pour soi-même mais se battre pour la communauté.

Pour l'orateur, Melvin Jones, le premier lion a également incarné les valeurs d'altruisme, de solidarité et de philanthropie à travers son crédo. « Si nous mettions tous nos talents au service de la communauté est-ce que nous ne contribuerons pas à créer un monde meilleur ? De cette vision est né le Lions Club International, la plus grande association du monde créée en 1917. La seule ONG qui a un poste d'observateur social aux Nations unies qui lui consacre chaque année une journée entière, a-t-il indiqué.

Présente dans plus de 206 pays du monde avec près de 1,5 million de membres et première Ong mondiale sur la capacité à canaliser et à coordonner l'engagement social et philanthropique, Lions Club International, grâce aux subventions, mènent plusieurs actions humanitaires en lien avec son objet, à savoir la lutte contre la vue, le cancer infantile, la faim, le diabète et l'environnement, a-t-il rappelé.

Des actions visibles au Congo comme le centre de prise en charge des diabétiques en construction à l'hôpital général de Loandjili mais aussi d'autres actions qui impactent sur les communautés comme l'a rappelé Mbadinga Itsouhou, Past District Gouverneur 2019-2020. Des actions qui donnent du sens au leadership et au leader dont la caractéristique principale est de mettre à côté l'égo, de mettre à disposition son temps et son talent au service de la communauté selon le principe « je tends la main pour demander, je tends la main pour donner ».

Comment être Lion ?, qu'attend-on d'un Lion ?, qui peut-être Lion ?... autant de questions et d'interrogations qui ont trouvé réponse lors des échanges avec l'assistance édifiée sur le fondement de l'association où sont mis en avant le binôme: être humaniste et être engagé. Tout Lion y consacre ainsi son temps et son énergie à défendre ces valeurs et en écartant toute discussion sur la politique partisane, les réflexions sur la religion... « Etre Lion c'est appartenir à une grande famille internationale d'amis, avec lesquels on discute, on échange. Partout, l'on se sent chez soi », a conclu Serge Constant Ebene.

Des décorations et des distinctions diverses ont été décernées aux différents Lions pour leur humanisme et leur engagement à servir la communauté.