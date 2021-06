Ile Maurice: L'objectif du gouvernement est de vacciner 40% de la population d'ici fin juillet 2021, dixit le DPM Obeegadoo

communiqué de presse

Environ 20% de la population sera vaccinée cette semaine et l'objectif du gouvernement, à travers la campagne de vaccination en cours, est d'atteindre au moins 40% d'ici la fin de juillet 2021, et environ 60% d'ici la fin de septembre 2021. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un minimum de 70% de la population doit être vaccinée pour atteindre l'immunité collective.

Le Premier ministre adjoint (DPM), ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, et ministre du Tourisme, M. Steven Obeegadoo, a fait cette déclaration, cet après-midi, lors d'un point de presse du National Communication Committee sur la COVID-19 au Bâtiment du Trésor en Port Louis. La ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Koonjoo-Shah, était également présente.

M. Obeegadoo a fait ressortir qu'à partir du 02 juin 2021, le vaccin sera disponible à six catégories de la population, à savoir : tous ceux qui travaillent dans les établissements de santé, publics et privés, ainsi que toutes les personnes recevant un traitement médical ; tous les officiers de la force policière et ceux travaillant dans les prisons ; toutes les personnes âgées ; tout le personnel du secteur de éducatif, ainsi que les étudiants âgés de 18 ans ou plus ; toutes les personnes liées au secteur du tourisme ; et tous les opérateurs économiques.

De plus, le Premier ministre adjoint a souligné que 15 centres de vaccination seront opérationnels à travers l'île du lundi au samedi, de 09 00 hrs à 16 00 hrs. Ils sont situés dans les régions suivantes : Pailles ; Ebène ; Plaine Verte ; Freeport ; Mapou ; Rivière du Rempart ; Centre de Flacq ; Côte d'Or ; Rivière des Anguilles ; Plaine Magnien ; Curepipe ; Vacoas ; Rose Hill ; Bambous ; et Surinam.

Par ailleurs, le DPM a indiqué qu'un créneau horaire spécifique sera réservé aux personnes âgées de 60 ans ou plus, dans les centres de vaccination, c'est-à-dire de 09 00 hrs à 11 00 hrs. Des facilités de transport seront également mises à leur disposition. Il a ajouté que de 11 00 hrs à 16 00 hrs, la vaccination sera effectuée selon un système de rendez-vous. Chaque citoyen pourra prendre rendez-vous sur le site web de l'Economic Development Board, https://vaccination.edbmauritius.org, ou par téléphone en appelant le 2033800.

M. Obeegadoo a en outre affirmé que le gouvernement consacre beaucoup de ressources pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il a également assuré que chaque personne pourra se faire vacciner.

Quant à la ministre Koonjoo-Shah, elle a apporté des précisions sur le protocole de réouverture des crèches. Selon elle, plusieurs facteurs doivent être pris en considération et son ministère, en collaboration avec toutes les parties prenantes, a élaboré un protocole sanitaire afin d'assurer la sécurité de chaque enfant.

En outre, elle a souligné que toutes les crèches, où le personnel a reçu les deux doses de vaccin, seront autorisées à reprendre leurs activités suite à une certification du ministère de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille. Elle a également lancé un appel à tous les responsables et propriétaires de crèches pour qu'ils envoient une liste de leur personnel au ministère afin de s'assurer que chaque personne concernée a été vaccinée deux fois. Plus d'information, a-t-elle ajouté, peuvent être obtenues sur la hotline 119 ainsi que sur les numéros suivants : 2063772, 2063773, 2063774, et 2063775.

La ministre Koonjoo-Shah a aussi martelé que des officiers chargés de l'application de la loi effectueront des visites régulières afin de s'assurer que toutes les crèches respectent les protocoles sanitaires à la lettre.