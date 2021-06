Algérie: El Wassit Essiyassi œuvre pour l'édification de "nouvelles institutions"

Oum El Bouaghi — Le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laâroussi Rouibat, a plaidé, mardi depuis Oum El Bouaghi, pour "l'édification de nouvelles institutions".

Animant un meeting à la maison de la culture Nouar Boubaker, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain, ce responsable politique a souligné que sa formation politique s'adresse au peuple à travers "l'Algérie nouvelle revendiquée par les jeunes du Hirak".

Et d'ajouter : "Nous œuvrons à édifier une Algérie et des institutions nouvelles et nous avons pris le flambeau des jeunes qui sont descendus dans la rue et ont appelé à l'abolition de l'ère de la +issaba+ et du monopole politique, culturel et social".

Considérant qu'il est "difficile de construire une base sans fondement ni support solide", Rouibat a appelé, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance (célébrée le1er juin), à ?s'intéresser au véritable capital humain que sont les enfants.

Le président de la même formation politique a, dans le même contexte, déclaré : "Nous devrions réfléchir ainsi que les futurs députés de l'APN aux moyens de consolider le développement des enfants en tant que piliers de la nation quand ils sont orientés et soutenus".

Au terme de son discours, Ahmed Laroussi Rouibat a exhorté les candidats à la prochaine APN de sa formation politique à "refléter le programme du parti El Wassit Essiyassi, élaboré au service de l'Etat".