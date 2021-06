Algérie: Les encadreurs des examens nationaux tenus au respect du protocole sanitaire

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a appelé les directeurs de l'éducation à travers les wilayas à imposer aux encadreurs des examens scolaires nationaux le respect des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d'examen, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Lors d'une visioconférence avec les directeurs de l'éducation des différentes wilayas du pays et des cadres de l'administration centrale, "le ministre a donné des instructions invitant tout un chacun à la vigilance et appelant à imposer aux encadreurs, chacun selon sa fonction et ses prérogatives, la mise en application de la teneur des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d'examen pour réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens scolaires nationaux".

Elaboré par des experts et des spécialistes, ce protocole spécial, validé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, prévoit la désignation d'un chef adjoint dans chaque centre d'examen pour s'occuper de l'aspect préventif et sanitaire tout au long des épreuves.

Il prévoit aussi la désinfection de toutes les structures du centre d'examen avant ouverture et la fermeture des structures et locaux inutilisés, la mise à disposition des équipements de protection nécessaires et la désinfection des bâches à eau.

En ce qui concerne les mesures préventives à l'intérieur des classes, le protocole prévoit une disposition des tables et des chaises qui permette d'assurer le respect d'une distanciation physique de plus d'un (1) mètre entre les candidats, tout en s'assurant de la disponibilité de bavettes, de thermomètres à infrarouge portatifs, de sacs en plastique et de bacs à ordures, en quantité et nombre suffisants.

Il est également question de la mise à disposition de solutions hydro-alcooliques en quantité suffisante à l'entrée des centres et dans les salles de travail, à la portée aussi bien des candidats que des encadreurs, avec la nécessité de mettre à disposition l'eau et le savon liquide dans les sanitaires et les structures de santé.

Le ministère de l'Education nationale a mis l'accent, par souci de préserver l'intégrité de tous durant les jours des épreuves, sur le nettoyage quotidien et la désinfection des salles après les épreuves de la matinée et de l'après-midi, tout en évitant de mettre en marche les climatiseurs autant que possible, sauf en cas de nécessité.

Il a été également question d'imposer le respect de la distanciation sociale préventive d'un mètre au minimum entre les candidats et de la prise de toutes les dispositions indispensables à l'application de cette mesure à l'entrée et à la sortie, dans les couloirs et à l'intérieur des salles d'examen, tout en empêchant l'accès aux centres d'examen à tout personne non-autorisée.

Le protocole sanitaire a également imposé le port, par tous, des masques de protection, la désinfection des pochettes des sujets avant leur ouverture, l'obligation faite aux enseignants surveillants de désinfecter leurs mains avant la distribution des feuilles et à leur réception des feuilles, après la fin de chaque examen.

Les dispositions du protocole obligent, par ailleurs, les responsables des centres d'examen, à placer des kits tapis désinfectant les semelles des chaussures à l'entrée principale du centre, veiller à l'hygiène permanente des sanitaires et ouvrir les fenêtres des salles pour en assurer l'aération naturelle.

Outre les mesures sanitaires, le protocole a mis l'accent sur l'obligation pour les encadreurs des deux sexes, de fouiller, à l'aide de détecteur de métaux, en plus de la fouille manuelle et de retirer tous les moyens et appareils de communication électronique et les documents non-autorisés.

Dans le même contexte, le ministre de l'Education a abordé, lors de sa rencontre avec les directeurs de l'Education, les opérations relatives au parachèvement des activités de fin d'année scolaire 2020/2021 et la finalisation des préparatifs organisationnels, matériels, préventifs et sanitaires, en vue de l'organisation des examens scolaires (session 2021).

Par ailleurs, le ministre a annoncé l'ouverture d'un espace dédié aux enseignants dans le système informatique du secteur de l'Education nationale.

"Une importante réalisation qui permettra d'améliorer et de simplifier le service public", s'en est-il réjoui avant d'appeler les directeurs de l'Education, à informer l'ensemble des enseignants de s"inscrire sur cette espace et de répondre au sondage qui a été élaboré à l'effet d'évaluer l'organisation de la scolarisation exceptionnelle lors de l'année scolaire 2020/2021, dans un délai ne dépassant pas le 16 juin 2021.