Algérie: Protéger l'enfant, une priorité au cœur de la politique nationale en faveur de cette catégorie

Alger — La ministre de la Solidarité nationale et de la famille, et de la condition de la femme Kaoutar Krikou, a indiqué mardi à Alger que la protection et la promotion de l'enfance était une priorité inscrite au cœur de la politique nationale en faveur de cette catégorie.

Présidant une cérémonie organisée au Foyer pour personnes âgées de Dely Ibrahim, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, en présence du président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Bouzid Lazhari, et du président du Conseil national économique, social et environnemental, Rédha Tir, Mme Krikou a précisé que "la protection de l'enfance dans notre pays revêt depuis l'indépendance une dimension nationale et constitue une priorité inscrite au cœur de la politique nationale de protection et de promotion de l'enfance".

Elle a, à cet égard, mis en avant les politiques et les programmes mis en place en faveur de l'enfance dans plusieurs domaines, notamment éducatif et sanitaire.

La ministre a, à ce titre, rappelé l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) créé dans le cadre de la loi relative à la protection de l'enfant.

La célébration de la Journée mondiale de l'enfance intervient cette année dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle en raison de la pandémie de Covid-19, a dit Mme Krikou, soulignant que l'Algérie avait été parmi les premiers à prendre des mesures préventives d'urgence conformément aux décisions du président de la République, notamment la suspension des cours dans les différents cycles de l'enseignement et la mise en congé exceptionnel du personnel féminin pour protéger la santé des enfants et des familles, avec l'adoption de plans alternatifs d'enseignement à distance.

Dans ce contexte, Mme Krikou a rappelé les moyens numériques et les différentes plateformes techniques, adoptées dans ce domaine, outre l'accompagnement socio-psychologique destiné à cette catégorie.

Lors de cette rencontre, les enfants des centres spécialisés relevant du secteur de la solidarité ont eu l'opportunité de contribuer à la réalisation d'un projet de jardin pédagogique au profit des résidents du foyer pour personnes âgées de Dely Ibrahim, en plantant des arbres et des plantes dans une ambiance dessinant une belle image de communication entre les générations.

Selon les organisateurs, cette initiative symbolise les efforts nationaux visant à atteindre un environnement sain, pour la concrétisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.