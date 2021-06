Algérie: Installation d'une commission mixte entre les ministères du tourisme et des moudjahidine

Alger — Une commission mixte a été installée, mardi à Alger, entre les ministères du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial et des Moudjahidine et des Ayants-droit pour la mise en œuvre de la convention technique signée entre les deux parties en janvier 2019 pour renforcer et développer le tourisme historique.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation à laquelle a pris part le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial, Mohamed Ali Boughazi a souligné "la nécessité de restaurer les sites historiques", à savoir les zones de combat, des centres de commandement, les édifices, les sièges et les prisons d'occupation, les centres de torture, les grottes, les monts de la résistance populaire et la guerre de libération.

Le tourisme de l'histoire et de la mémoire occupe "une place importante dans le domaine du tourisme à travers les produits diversifiés, étant "un élément attractif des touristes, de la communauté algérienne et ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la recherche dans la mémoire de la nation matérielle et morale", a indiqué le ministre.

Le secteur compte "organiser une conférence en partenariat avec les ministères des Moudjahidine, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le tourisme de mémoire et le tourisme historique encadrée par des professeurs spécialisés".

Dans ce sens, il a mis l'accent sur l'importance de "la formation de guides touristiques spécialisés dans le tourisme historique et le tourisme de mémoire, en collaboration avec les établissements de la formation touristiques et hôtelière et les établissements spécialisés relevant du secteur des moudjahidine".

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de concrétiser la convention bilatérale et la cristalliser en projets, mettant en avant l'importance de cette rencontre en vue de renforcer la concertation et la coordination entre les deux secteurs, asseoir les ponts de coopération et de partenariat ainsi que l'élaboration d'un programme d'action annuel à évaluer annuellement.

Les actions communes visent, en outre, à échanger les expériences et à donner des propositions à même de consolider la coopération pour réaliser les objectifs et les résultats escomptés dans le domaine du tourisme historique, a expliqué M. Boughazi soulignant l'importance d'élargir la coopération à d'autres secteurs.

De son côté, M. Zitouni a rappelé l'importance du tourisme historique au regard du patrimoine touristique dont dispose l'Algérie et son histoire glorieuse pleine d'épopée d'où la nécessité de l'ancrer chez les futures générations.

Le ministre a souligné l'importance de diversifier les circuits touristiques historiques en fonction des vœux des touristes, appelant à l'exploitation du legs historique et à l'inclure dans le guide du tourisme historique.

Le ministre a fait état de 43 musées au niveau de 43 wilayas à travers le pays et de la réalisation de musés dans 5 autres wilayas dès la disponibilité des moyens financiers nécessaires et la proposition de musées historique dans les 10 nouvelles wilayas.