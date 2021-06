Madagascar: Ambohimangakely - Des lits et des matelas pour le CSB II

L'amélioration des infrastructures sanitaires figure parmi les solutions pour offrir un meilleur accès à la santé, pour la population.

Consciente de cet enjeu, Filatex, entreprise citoyenne, donne une importance particulière à l'amélioration du système de santé de notre pays et accompagne le gouvernement dans ses actions. Le développement durable de Madagascar passe par la bonne santé de ses citoyens. Actuellement, l'hôpital manarapenitra de la Commune d'Ambohimangakely et le CSB II de ladite commune rencontrent un problème majeur dans la prise en charge des patients ; les matelas ne sont plus suffisants, et les seuls restants sont déjà en piteux état.

Le maire de la Commune d'Ambohimangakely, Thierry Razafindramaro s'est rapproché du groupe Filatex pour renflouer les matelas de ces centres hospitaliers et centres de santé base II. Fidèle à ses engagements citoyens, qui sont de mettre en avant la santé et l'éducation pour un développement inclusif et durable, le groupe a répondu favorablement à l'appel du maire. Vingt-trois matelas recouverts ont été fournis à la Commune pour équiper ces hôpitaux, lundi dernier. Outre ces dons, cinq grands portails ont également été remis afin d'assurer la sécurité des écoles de ladite commune. À rappeler que la Commune d'Ambohimangakely, il y a quelques jours, a également bénéficié des travaux d'amélioration de son rond-point principal grâce à sa collaboration avec le groupe Filatex.